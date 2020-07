Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng hơn 4%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn Quảng Nam trong tháng 6.2020 tăng 0,58% so với tháng trước và tăng 2,93% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân chính là giá xăng dầu được điều chỉnh tăng 2 lần liên tiếp nên chỉ số nhóm giao thông tháng 6 tăng 6,78% so với tháng trước và đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến CPI tháng 6 tăng. CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng 4,33% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng 6, có 5 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính tăng so với tháng trước, gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; may mặc, mũ nón, giày dép; thiết bị và đồ dùng gia đình; giao thông; hàng hóa và dịch vụ khác. Ngoài ra, có 3 nhóm giảm giá (đồ uống và thuốc lá; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; văn hóa, giải trí và du lịch); 3 nhóm ổn định (thuốc và dịch vụ y tế; bưu chính viễn thông; giáo dục).