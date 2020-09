Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng đầu năm tăng 4%

(QNO) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 tăng 0,07% so với tháng 7 và tăng 2,84% so tháng cùng kỳ năm 2019. CPI bình quân 8 tháng đầu năm 2020 tăng 4% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

Sở dĩ CPI tháng 8 tăng là do nhu cầu sử dụng điện vẫn ở mức cao, khiến giá điện bình quân tăng so với tháng trước. Đây là nguyên nhân chính làm cho chỉ số nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,14%, góp phần CPI chung tăng 0,16%.

Giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng nhẹ, nên chỉ số nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,1% so với tháng trước, tác động CPI chung tăng 0,04%.

Ngoài ra, giá xăng dầu điều chỉnh biến động nhẹ so với tháng trước gây ảnh hưởng chỉ số nhóm giao thông tăng 0,18%, qua đó góp phần tăng CPI chung 0,02%.

Bên cạnh các nhóm gây ảnh hưởng tăng CPI, một số nhóm hàng trong tháng giảm như: hàng may mặc, thiết bị dùng trong gia đình, thiết bị điện thoại... Nhóm thuốc, dịch vụ y tế và giáo dục giữ ổn định.

* Trong tháng 8.2020, chỉ số giá vàng tăng 9,43% so tháng trước và tăng 33,74% so cùng kỳ do ảnh hưởng chung của giá vàng thế giới tăng cao thời gian vừa qua. Tỷ giá đồng đô la Mỹ giảm 0,07% so với tháng trước, bình quân giá 1 đô la Mỹ trong tháng quy đổi được 23.270 đồng Việt Nam.