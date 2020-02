Chỉ số giá tiêu dùng giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

(QNO) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn Quảng Nam trong tháng 2 giảm 0,77% so với tháng trước do nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng sau Tết Nguyên đán giảm và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Nhiều mặt hàng trong nhóm thực phẩm giảm sâu khiến CPI tháng 2 giảm. Ảnh: C.N

Theo Cục Thống kê, CPI tháng 2 trên địa bàn Quảng Nam giảm do nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng sau Tết Nguyên đán giảm, kéo theo giá nhiều mặt hàng trong nhóm thực phẩm, may mặc, đồ dùng gia đình giảm sâu.



Thêm vào đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên sản lượng xuất khẩu rau quả giảm mạnh, đặc biệt là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khiến giá nhiều loại rau quả và trái cây trong tháng giảm. Bên cạnh đó, dịch bệnh diễn biến phức tạp, người dân hạn chế đi du lịch, nghỉ dưỡng, cũng khiến giá các dịch vụ du lịch trọn gói, ăn uống ngoài gia đình giảm theo.

Dịch vụ ăn uống cũng bị ảnh hưởng mạnh khi tăng các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Ngoài ra, do gas giảm 17 nghìn đồng/bình 12kg so với tháng trước; giá xăng dầu được điều chỉnh giảm 2 lần liên tiếp khiến chỉ số nhóm nhiên liệu giảm 5,18% so với tháng 1.2020.



CPI trên địa bàn Quảng Nam tháng 2 giảm 0,77% so với tháng trước; chủ yếu giảm ở nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống và nhóm giao thông. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 8 nhóm: hàng ăn và dịch vụ ăn uống; đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; thiết bị và đồ dùng gia đình; giao thông; văn hóa, giải trí và du lịch; hàng hóa và dịch vụ khác giảm giá so với tháng trước. Riêng 3 nhóm: thuốc và dịch vụ y tế, bưu chính viễn thông, giáo dục ổn định.