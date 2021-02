Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khảo sát dọc tuyến sông Trường Giang

Hôm qua 18.2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng đại diện các sở, ngành liên quan có chuyến khảo sát dọc tuyến sông Trường Giang, đoạn từ địa bàn huyện Duy Xuyên đến xã Tam Tiến (Núi Thành).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khảo sát thực địa sông Trường Giang vào sáng 18.2. Ảnh: H.P

Nhiều năm qua, Quảng Nam đã triển khai nạo vét sông Trường Giang ở một số khu vực thuộc huyện Núi Thành và hiện đang khảo sát, thu thập, tích hợp dữ liệu thông tin nền làm cơ sở để lập kế hoạch quy hoạch lòng sông, hai bên bờ sông một cách đồng bộ và quản lý hiện trạng tốt hơn.

Theo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dự án nạo vét sông Trường Giang có chiều dài tuyến luồng 60km, từ ngã ba An Lạc (Cửa Đại, Hội An) đến Cửa Lở (vịnh An Hòa, Núi Thành). Ngoài nạo vét tuyến luồng, sẽ xây dựng kè bảo vệ tại các điểm xung yếu thường xảy ra xói lở. Ngoài ra ban này cũng đề xuất xây dựng 5 cầu bắc qua sông, gồm cầu Bình Dương, Hưng Mỹ, Tỉnh Thủy, Tam Thanh và Tam Tiến.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, Dự án phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu năm 2021, bao gồm xây dựng các hạng mục chính như nạo vét lòng sông, xây cầu vượt sông Trường Giang. Dự án này sẽ được thẩm định chặt chẽ, đánh giá toàn diện các chính sách an toàn môi trường, xã hội, tái định cư; việc lập quy hoạch chung ven sông Trường Giang phải phù hợp với quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai.