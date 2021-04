Công bố chỉ dẫn địa lý cho yến sào Cù Lao Chàm

(QNO) - Sáng 21.4, tại Cù Lao Chàm, UBND TP.Hội An tổ chức lễ công bố chỉ dẫn địa lý yến sào Cù Lao Chàm - Hội An. Tham dự có lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cùng các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ (phải) trao Bằng chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm - Hội An. Ảnh: Q.T

Sản phẩm yến sào (tổ yến) Cù Lao Chàm - Hội An được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý vào ngày 23.11.2020 cho 3 sản phẩm yến quang, yến thiên và yến bài.

Riêng sản phẩm yến quang có giá cao nhất lên đến khoảng 180 triệu đồng/kg. Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này là UBND TP.Hội An.

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Chỉ dẫn địa lý là hình thức bảo hộ cao nhất tại Việt Nam hiện nay.

Ba loại yến sào Cù Lao Chàm - Hội An gồm yến quang, yến thiên, yến bài sẽ được bảo hộ. Ảnh: Q.T

Kết quả xác lập chỉ dẫn địa lý yến sào Cù Lao Chàm - Hội An là cơ hội để Hội An bảo tồn, phát huy giá trị của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An và phát huy giá trị sản phẩm phục vụ du lịch.

Dịp này, tại Cù Lao Chàm cũng diễn ra lễ Giỗ tổ nghề yến (10.3 âm lịch) nhằm tri ân các bậc tiền bối đã có công đối với nghề khai thác yến sào, đồng thời cầu an cho cộng đồng dân cư trên đảo.