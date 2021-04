Chiều 31.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đề án “Đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500kV đoạn qua địa bàn Quảng Nam”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kết luận hội nghị.

Truyền tải điện 500kV đoạn qua địa bàn Quảng Nam với 3 tuyến, 4 cung đoạn, tổng chiều dài hơn 216,4km và 1 trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ (Nam Giang), trong 2 năm (2019 - 2020) được Truyền tải điện Quảng Nam và Truyền tải điện Đà Nẵng quản lý, vận hành an toàn, liên tục, không xảy ra đầy tải, quá tải; tổng sản lượng truyền tải đạt 1.419,6 triệu kWh. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn một số hạn chế như công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị quản lý, vận hành còn chưa được thường xuyên.

Một số vụ khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi xây dựng, nâng cấp, cải tạo đường dây 500kV đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3 còn chậm...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đề nghị các sở, ngành, địa phương quán triệt, tổ chức triển khai hiệu quả đề án nói trên; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học nơi có hệ thống truyền tải điện 500kV đi qua tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ hệ thống điện.

Các ngành chức năng xây dựng phương án ứng phó với các tình huống gây mất an toàn hệ thống truyền tải điện 500kV do bão lũ, cháy rừng, phá hoại, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng đến chế độ vận hành an toàn. Cùng với đó, tổ chức tuần tra, kiểm tra, bảo vệ an toàn hệ thống điện và giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện ảnh hưởng đến vận hành hệ thống truyền tải điện 500kV.