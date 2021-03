Dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ

(QNO) - Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 478 về việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ từ khung thời gian 9 giờ 30 - 11 giờ 30 sang khung thời gian 6 - 8 giờ trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ. Ảnh: T.L

Việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm của nhà máy thủy điện nhỏ thực hiện theo các nguyên tắc: căn cứ nhu cầu phụ tải của hệ thống điện tại từng khu vực, có xét đến các phụ tải đã tự dùng điện mặt trời áp mái để tính toán, xác định các nhà máy thủy điện nhỏ cần thiết phải dịch chuyển giờ phát điện cao điểm (không dịch chuyển giờ phát điện cao điểm đối với từng tổ máy).

Việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm phải đảm bảo an ninh hệ thống điện quốc gia, đảm bảo vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, ổn định, tin cậy và hiệu quả; không làm phát sinh tăng chi phí khi mua điện từ các nhà máy thủy điện nhỏ so với trước thời điểm dịch chuyển giờ phát điện cao.