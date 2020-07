Điểm sáng kinh tế Thăng Bình

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp phát triển trong 6 tháng cuối năm, đồng thời thông qua nhiều nghị quyết quan trọng là những nội dung chính của Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Thăng Bình khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) vừa diễn ra.

Vượt khó, tăng trưởng

Mặc dù ảnh hưởng nặng do dịch Covid-19 nhưng kinh tế huyện Thăng Bình vẫn tăng trưởng khá trong 6 tháng đầu năm. Tổng giá trị sản xuất ngành kinh tế toàn huyện đạt 7.665 tỷ đồng, đạt 40% so với kế hoạch năm.

Tổng giá trị các ngành sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp đạt 1.485 tỷ đồng (đạt 52% kế hoạch); trong đó, sản lượng đánh bắt, nuôi trồng thủy sản đạt 9.200 tấn (54% kế hoạch). Giá trị sản xuất các ngành công nghiệp, xây dựng đạt 3.300 tỷ đồng. Trong những tháng đầu năm, Thăng Bình đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp may mặc, khai khoáng, vật liệu xây dựng...

Ở các làng nghề và lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, qua chương trình khuyến công, Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Thăng Bình hỗ trợ máy móc, thiết bị, giúp tăng năng suất, sản lượng, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được chú trọng, đến nay có 13 xã đạt chuẩn.

Năm 2020 này, huyện Thăng Bình phấn đấu có thêm 3 xã gồm Bình Hải, Bình Đào và Bình Phục về đích NTM. Tổng thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm của Thăng Bình đạt 724 tỷ đồng (63% kế hoạch). Trong khi đó, tổng chi ngân sách 513 tỷ đồng (đạt 55% so với dự toán).

Huyện Thăng Bình đang đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình chuyển tiếp, đôn đốc các chủ đầu tư lập thủ tục quyết toán các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch năm 2020 là hơn 398 tỷ đồng. Trong 6 tháng qua, đã giải ngân hơn 140 tỷ đồng. Huyện tập trung bố trí vốn, thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Các công trình từ nguồn ngân sách huyện cơ bản được các chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện.

Ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, Thăng Bình chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, 22 xã, thị trấn thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch. Cụ thể, sản xuất công nghiệp, thương mại, nông nghiệp đạt khá. Dịch bệnh Covid-19 được phòng chống hiệu quả. Công tác bồi thường, tái định cư được triển khai tốt, tạo đồng thuận trong nhân dân, qua đó triển khai tốt các dự án trọng điểm, nhất là các dự án lớn ở vùng đông.

Đồng bộ các giải pháp

Tại kỳ họp HĐND lần này, huyện Thăng Bình đã thống nhất thông qua Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết điều chỉnh bổ sung ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Nghị quyết về đề án phân loại, giảm thiểu rác thải tại nguồn trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025. Theo ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, địa phương đã đánh giá đúng thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết trên là căn cứ để tạo cú hích phát triển trong thời gian đến.

Ông Phan Công Vỹ cho rằng, trước mắt, địa phương chú trọng huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, hoàn thành trước ngày 30.9, đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ. Đối với các công trình trường học, phải hoàn thành đúng tiến độ để đảm bảo phục vụ tốt công tác dạy và học năm học 2020 - 2021. Đối với các công trình hoàn thành, gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025, phải hoàn thành trước ngày 15.7. Huyện tập trung xây dựng NTM năm 2020. Theo đó, chỉ đạo các địa phương lập hồ sơ minh chứng, hoàn thành trước ngày 30.9 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

“Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là đối với các xã vùng đông và trong các cụm công nghiệp được nâng cao trong 6 tháng cuối năm. Các ngành chức năng xây dựng, hoàn thành và trình Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết về chỉ đạo công tác sắp xếp dân cư, tái định cư trên địa bàn các xã vùng đông của huyện” - ông Phan Công Vỹ nói.

Phòng GD-ĐT huyện Thăng Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016 - 2020”. Ba trường mẫu giáo Bình Minh, Bình Lãnh và mầm non Hương Sen được lựa chọn làm điểm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, sau đó nhân rộng. Qua 5 năm thực hiện, tất cả trường mẫu giáo, mầm non đã thực hiện chuyên đề, thiết kế các góc mở để trẻ vui chơi trải nghiệm, xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học thân thiện, phù hợp với trẻ, tạo điều kiện để trẻ được hoạt động tích cực và khám phá.

Bình Nam vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới

Xã Bình Nam (Thăng Bình) có 6/6 thôn triển khai xây dựng thôn nông thôn mới, đến nay mỗi thôn đạt từ 10 đến 13/17 tiêu chí. Về nguồn vốn, năm 2020 Bình Nam được Trung ương và tỉnh phân bổ hơn 10,7 tỷ đồng, làm 4 công trình gồm: hơn 20km đường bê tông, 4 nhà văn hóa thôn, chợ Bình Nam và 6 công trình thể thao. Về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, sau gần 2 năm xây dựng, thôn Vịnh Giang đạt 6/10 tiêu chí. Trong đó, hệ thống giao thông nông thôn được bê tông hóa gần 100%, nhà văn hóa thôn được nâng cấp và mở rộng, gần 100% các tuyến đường được thắp sáng bằng hệ thống điện năng lượng mặt trời. (MINH TÂN)