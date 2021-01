Điện lực Quảng Nam đạt sản lượng hơn 2.005 triệu kWh

Hôm qua 14.1, Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Năm 2020, Công ty Điện lực Quảng Nam tập trung các nguồn lực thực hiện cung cấp điện đảm bảo chất lượng, phục vụ tốt phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sản lượng điện thương phẩm thực hiện 2.005,67 triệu kWh (đạt 90,26% kế hoạch, giảm 1,44% so với năm 2019 do tác động của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai). Tỷ lệ tổn thất điện năng là 4,73% (giảm 0,01% kế hoạch). Giá bán điện bình quân (chưa tính VAT) là 1.822 đồng/kWh (giảm 64,38 đồng/kWh so với năm 2019).

Đảng bộ TP.Tam Kỳ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đến 2 đảng viên Trương Văn An và Dương Quốc Thanh. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Nguyễn Hữu Khánh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết, năm qua công tác xây dựng Đảng được tăng cường, đã chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; kịp thời kiện toàn các chi ủy, chi bộ khi có luân chuyển cán bộ; các đoàn thể hoạt động đúng trọng tâm, hiệu quả; công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt. Năm 2021, Công ty Điện lực Quảng Nam phấn đấu đạt sản lượng điện thương phẩm tăng hơn 6% so với năm 2020; tỷ lệ điện dùng cho phân phối giảm 0,1% so với kế hoạch được giao...

Dịp này, Đảng bộ TP.Tam Kỳ đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 2 đảng viên Trương Văn An, Dương Quốc Thanh thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam.