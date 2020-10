Doanh nghiệp không đủ khả năng trả nợ những khoản vay đến hạn

(QNO) - Tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam, các giao dịch tiền gửi, nhu cầu tín dụng giảm (tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm 11,32% so với đầu năm), dẫn đến huy động vốn tăng trưởng chậm, dư nợ cho vay giảm mạnh trong cuối tháng 7, đầu tháng 8 và chỉ bắt đầu tăng trưởng trở lại từ tháng 9.

Thống kê hiện vốn huy động gần 57.760 tỷ đồng, tăng 3,96% so đầu năm. Dư nợ cho vay hơn 75.822 tỷ đồng, tăng 2,87%. Tuy nhiên, dư nợ của khối doanh nghiệp giảm liên tiếp qua các tháng và giảm mạnh ở kỳ hạn dài khi chỉ đạt 33.707 tỷ đồng (chiếm 44,55%/tổng dư nợ), giảm 2,6% so đầu năm và giảm 6,45% so cùng kỳ năm trước. Riêng dự nợ cho vay hộ gia đình, cá nhân khoảng 42.046 tỷ đồng (chiếm 55,45%/tổng dư nợ), tăng 7,56% so đầu năm và tăng 17,7% so cùng kỳ.

Hiện nợ xấu chiếm 1,25%/tổng dư nợ (944 tỷ đồng), tăng 89,5% so với đầu năm. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam, nợ xấu tăng cao, nhưng tỷ trọng nợ xấu vẫn ở mức cho phép (dưới 3%/tổng dư nợ). Hệ thống ngân hàng đang nỗ lực kiểm soát nợ xấu, nhưng tác động của dịch bệnh đã khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên không có khả năng trả nợ những khoản vay đến hạn.