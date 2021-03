FDI vào Việt Nam tăng mạnh

(QNO) - 3 tháng đầu năm, vốn FDI đầu tư mới và tăng thêm đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20.3, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 10,13 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng khá mạnh, sau hai tháng đầu năm liên tiếp sụt giảm.

Trong số này, vốn đăng ký mới đạt 7,2 tỷ USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ; vốn điều chỉnh đạt 2,1 tỷ USD, tăng 97,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tổng giá trị đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần đạt 908 triệu USD, giảm 58,5% so với cùng kỳ.

Quy mô bình quân của các dự án cấp mới và các dự án điều chỉnh vốn đều tăng mạnh so với cùng kỳ là nguyên nhân chính khiến vốn FDI tăng mạnh. Trong quý đầu năm, Singapore dẫn đầu về tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, tiếp sau đó là Nhật Bản.

Một điểm tích cực trong thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong quý đầu năm, đó là vốn giải ngân ước đạt 4,1 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Tình hình sản xuất - kinh doanh tích cực hơn sau ảnh hưởng của COVID-19, cộng thêm việc đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam, đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài đẩy nhanh hơn việc triển khai xây dựng các nhà máy ở Việt Nam à do đó, vốn giải ngân đã tăng lên.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 5 tỷ USD, chiếm 49,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.