Giá trị thương mại - dịch vụ TP.Tam Kỳ ước đạt 5.374 tỷ đồng

Hôm qua 7.4, Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ tổ chức hội nghị lần thứ 4 đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện các mặt công tác 3 tháng đầu năm 2021.

Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt nhiệm vụ chính trị đề ra và đạt những kết quả nhất định. Về kinh tế, giá trị thương mại - dịch vụ ước đạt 5.374 tỷ đồng, tăng 29,46% so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị công nghiệp đạt 1.862 tỷ đồng, tăng 21,27% so với cùng kỳ. Nguồn thu ngân sách do thành phố quản lý đạt 145,12 tỷ đồng... Dịp này, Thành ủy Tam Kỳ lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng; đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác dân vận...