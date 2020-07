Giải ngân kịp thời nguồn vốn chính sách

(QNO) - Sáng nay 17.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh với Ban đại diện HĐQT NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III.2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: M.L

Trong quý II và 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động NHCSXH được duy trì tốt, dư nợ tăng trưởng khá (6,45%), hoàn thành hơn 86% kế hoạch được giao năm 2020, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.



Đến 30.6, nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương qua hệ thống NHCSXH tỉnh đạt hơn 313,1 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 62,6 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động hơn 5.000 tỷ đồng, tăng so với đầu năm hơn 305,2 tỷ đồng, tăng so với quý I.2020 hơn 208,1 tỷ đồng. Doanh số cho vay 6 tháng đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước hơn 136,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn chính sách đã giải ngân đến hơn 26 nghìn hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách. Doanh số cho vay tập trung vào các chương trình cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 4.438 lao động từ chương trình hỗ trợ việc làm, giúp 300 học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng 12.664 công trình nước sạch và vệ sinh, xây dựng 20 căn nhà cho đối tượng chính sách…

Cùng với tổ chức hiệu quả hoạt động tín dụng, chất lượng tín dụng cũng đã được chi nhánh kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh chỉ chiếm 0,12% tổng dư nợ. Toàn chi nhánh có 2 phòng giao dịch không có nợ quá hạn là Phước Sơn và Hội An, 9 phòng giao dịch có tỷ lệ nợ quá hạn giảm so với đầu năm; 181 đơn vị cấp xã không có nợ quá hạn, tăng 2 xã so với đầu năm.