Hội An thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8.344 tỷ đồng

(QNO) - Sáng 10.3, HĐND TP.Hội An khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 13 đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: N.N

Giai đoạn 2016 - 2019, tổng lượt khách đến Hội An tăng 26,5%/năm, tổng lượt khách lưu trú tăng 20,3%/năm, tổng ngày khách lưu trú tăng 9,3%. Năm 2020 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động du lịch - dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các chỉ tiêu về du lịch giảm mạnh, nhưng bình quân cả giai đoạn 2016 - 2020 vẫn đạt so với chỉ tiêu đề ra.

Nhóm ngành công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá, giá trị sản xuất giai đoạn 2016 - 2019 đạt 8.475 tỷ đồng, tăng bình quân 14,89%/năm. Đến 2020, ảnh hưởng dịch bệnh nên hầu hết doanh nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất, dẫn đến tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 6,92%.

Tổng thu ngân sách 5 năm (2016 - 2020) trên địa bàn Hội An đạt 8.344 tỷ đồng, tăng bình quân 8,1%/năm. Tổng thu phát sinh kinh tế đạt 7.160 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với giai đoạn 2011 - 2015. Các dự án hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước về nghiên cứu, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn hệ sinh thái rừng và biển Cù Lao Chàm được triển khai hiệu quả.

Giai đoạn 2021 - 2026, Hội An đặt mục tiêu giá trị sản xuất đạt 36.146 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 70 triệu đồng. Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND TP.Hội An nhiệm kỳ 2016 - 2021.