Hội An tìm nguồn thu ngân sách

Khoảng 400 tỷ đồng là số tiền mà TP.Hội An dự kiến thu từ khai thác quỹ đất nhằm bổ sung vào nguồn ngân sách thành phố năm 2021. Đây cũng là lần đầu tiên nguồn thu từ khai thác quỹ đất chiếm hơn 1/3 trong số khoảng 1.100 tỷ đồng ngân sách Hội An dự kiến thu trong năm nay.

Việc đầu tư phát triển hạ tầng phụ thuộc rất lớn vào nguồn thu của TP.Hội An hàng năm. Ảnh: V.LỘC

Bù thu từ khai thác quỹ đất

Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, trước tình trạng hụt thu ngân sách từ du lịch, Hội An bắt buộc phải tìm nguồn khác để bù đắp, và khai thác quỹ đất là một trong các giải pháp thành phố tính đến.

Theo danh mục dự án tỉnh phê duyệt, Hội An có 14 danh mục, nhưng đủ điều kiện trình HĐND tỉnh triển khai hiện chỉ có 2 dự án gồm Trảng Kèo giai đoạn 2 (diện tích khoảng 20ha) và Bàu Ốc Hạ (Cẩm Hà) giai đoạn 1, diện tích 11ha. “Hội An đề ra mục tiêu thu khoảng 400 tỷ đồng từ tiền đất đấu giá một số lô lẻ theo thẩm quyền khai thác của thành phố, nguồn này chủ yếu dành cho đầu tư” - ông Sơn nói.

Con số này khá lớn bởi giai đoạn 5 năm (từ 2016 – 2020) nguồn thu từ khai thác quỹ đất của thành phố chỉ hơn 842 tỷ đồng (đạt 70% so với nghị quyết HĐND thành phố đề ra là gần 1.209 tỷ đồng). Theo ông Sơn, mấy năm trước do nguồn thu từ bán vé tham quan cao nên thành phố không quyết liệt trong khai thác quỹ đất, tuy nhiên trong tình thế khó khăn hiện nay, các nguồn thu sụt giảm, thành phố phải tích cực khai thác quỹ đất để đầu tư hạ tầng phục vụ dân sinh và phát triển du lịch thời gian tới.

Thực tế, thời gian qua một số công trình dự án hạ tầng như bãi đổ xe, đường sá, cầu cảng, xử lý môi trường… ở Hội An chậm triển khai chủ yếu do thiếu kinh phí. Theo nghị quyết HĐND thành phố đã ban hành, dự kiến trong 5 năm tới tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 đưa vào cân đối hơn 3.841 tỷ đồng (bao gồm bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp của kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020) thì nguồn thu từ khai thác quỹ đất khoảng 3.300 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 86% trên tổng vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.

Riêng năm 2021, Hội An cần nguồn vốn khoảng 274 tỷ đồng để đầu tư các công trình dự án về hạ tầng, dân sinh, văn hóa…, tuy nhiên kế hoạch vốn chỉ bố trí được gần 90 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương, tỉnh bố trí khoảng 882 triệu đồng, còn lại chủ yếu từ khai thác quỹ đất.

Thận trọng khai thác quỹ đất

Với khoảng 73% cơ cấu kinh tế phụ thuộc vào du lịch, những năm qua nguồn thu từ ngành thương mại, dịch vụ, du lịch của Hội An khá lớn, riêng năm 2019 doanh thu từ vé tham quan đã đạt gần 300 tỷ đồng, vượt nguồn thu từ khai thác yến sào Cù Lao Chàm, vốn chiếm vị trí cao nhiều năm trước. Tuy nhiên, năm 2020 đại dịch Covid-19 xuất hiện đã khiến nguồn thu từ vé tham quan sụt giảm, chỉ còn khoảng 44 tỷ đồng.

Theo bà Trương Thị Cẩm – Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH, năm 2021 thành phố giao đơn vị thu kinh phí từ vé tham quan phải đạt 20 tỷ đồng, nhưng rất khó thực hiện. Đến nay sắp hết quý I nhưng nguồn thu cũng chỉ vài trăm triệu đồng. Theo tính toán của các chuyên gia, sớm nhất đến năm 2023 ngành du lịch mới có thể phục hồi phát triển như năm 2019, đồng nghĩa nguồn thu từ vé tham quan chắc chắn sẽ sụt giảm. Điều này cũng được dự lường trong kế hoạch phân bổ vốn đầu tư trung hạn 5 năm tới, khi nguồn thu từ vé tham quan chỉ đóng góp khoảng 373 tỷ đồng, chiếm 10% trên tổng vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.

Bà Nguyễn Thị Vân – Trưởng phòng Kinh tế TP.Hội An thừa nhận, đại dịch Covid-19 đã làm lộ rõ những hạn chế trong phát triển kinh tế Hội An thời gian qua khi phụ thuộc quá lớn vào du lịch. Do đó, đã đến lúc cần tìm hướng phát triển mới cho Hội An, cụ thể sẽ đa dạng các ngành nghề kinh doanh, thương mại. Đặc biệt, không nên quá lạm dụng khai thác quỹ đất, bởi khai thác quỹ đất không phục vụ cho phát triển.

“Để đánh giá sự phát triển của thành phố phải căn cứ vào thuế và nguồn thu từ phí và lệ phí, trong khi phí tham quan và một số loại phí ở Hội An không thu được, xem như kinh tế Hội An không phát triển” - bà Vân phân thích.

Theo bà Vân, nhiệm kỳ 2015 – 2020 nguồn thu từ khai thác quỹ đất chỉ hơn 1.200 tỷ đồng, vì vậy nhiệm kỳ 2021 - 2025 mục tiêu thu 3.300 tỷ đồng từ khai thác quỹ đất sẽ khó hiện thực. Đặc biệt, nếu chỉ tập trung vào khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu thì chỉ cần 10 năm nữa, người dân Hội An sẽ không còn đất ở, bởi diện tích Hội An rất chật hẹp. “Theo tôi, không nên khai thác quỹ đất để bù đắp nguồn thu” - bà Vân bày tỏ. Điều này cũng đồng nghĩa, việc đầu tư hạ tầng, dân sinh thời gian tới chắc chắn sẽ gặp khó khăn do thiếu hụt nguồn thu.