Hơn 98 tỷ đồng đầu tư Nhà máy Chế biến nông sản và dược liệu Trà My

(QNO) - UBND tỉnh vừa chấp thuận cho Công ty CP Nông sản và dược liệu Trà My đầu tư dự án Nhà máy Chế biến nông sản và dược liệu Trà My tại Cụm công nghiệp Trà Mai - Trà Don (xã Trà Don, Nam Trà My) trên diện tích sử dụng hơn 17 nghìn mét vuông.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 98,5 tỷ đồng; trong đó vốn góp của chủ sở hữu 20 tỷ đồng, còn lại là vốn vay.

Theo đó, sẽ đầu tư nhà máy chế biến nông sản và dược liệu nhằm sản xuất tinh dầu, hương liệu, các sản phẩm từ tinh dầu, hương liệu nhựa cây; sơ chế, tinh chế, chiết xuất các sản phẩm dược liệu theo tiêu chuẩn GMP; công suất 200 tấn sản phẩm/năm.

Dự án hoạt động trong vòng 50 năm, kể từ năm 2020; dự kiến tháng 1.2023 chính thức đi vào hoạt động.