Khơi dậy tiềm năng phát triển Bắc Trà My

Nằm trên các trục đường giao thông huyết mạch, có tài nguyên dồi dào, nhiều danh lam thắng cảnh…, Bắc Trà My có điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt trong tương lai gần.

Hố Nước Ví tại núi Răng cưa xã Trà Kót (Bắc Trà My) giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Ảnh: VĂN BÌNH

Tiềm năng chờ đánh thức

Cách tỉnh lỵ Tam Kỳ khoảng 50km, Bắc Trà My được xác định là hạt nhân phát triển cụm tây nam của tỉnh cùng với các huyện Tiên Phước và Nam Trà My. Các tuyến quốc lộ 40B, 24C, đường Đông Trường Sơn, tỉnh lộ Trà Kót - Tam Trà - Khu kinh tế mở Chu Lai đi qua đã phá thế cô lập của xứ núi Trà My.

Khí hậu ôn hòa, đất đai trù phú, cây cối ở vùng núi này quanh năm tươi tốt và có nhiều loại dược liệu quý. Cùng với 31.000ha rừng tự nhiên, nơi đây còn có 29.000ha rừng trồng và đất lâm nghiệp, vừa bảo tồn đa dạng sinh học, vừa bảo vệ môi trường sinh thái và tạo sinh kế cho cư dân bản địa.

Sở hữu nhiều tài nguyên khoáng sản trữ lượng lớn, Bắc Trà My cũng là vùng cung ứng nguyên vật liệu thiết yếu cho phát triển công nghiệp của Quảng Nam và các vùng lân cận.

Được thiên nhiên ưu đãi, Bắc Trà My có núi Hòn Bà cao 1.500m so với mặt nước biển, luôn ẩn mình trong mây trắng; thác Năm tầng, thượng nguồn suối Ồ Ồ tại xã Trà Giang; hố Nước Ví, dưới chân núi Răng Cưa tại xã Trà Kót quanh năm nước tuôn trắng xóa…

Trên địa bàn còn có thủy điện Sông Tranh 2 được bao quanh lưu vực rộng lớn 1.100km2 rừng đầu nguồn và mặt nước lòng hồ cùng hàng trăm lồng bè cá nuôi thủy sản.

Tại Bắc Trà My còn lưu giữ nhiều nét văn hóa, sinh hoạt đặc trưng của đồng bào các dân tộc Co, Ca Dong, Mơ Nông. Đặc biệt, Khu căn cứ Nước Oa của Bắc Trà My được phục dựng, trùng tu, xây mới với 11 khu, điểm di tích khá quy mô, được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và là điểm du lịch về nguồn ý nghĩa.

Tranh thủ các nguồn đầu tư và phát huy lợi thế, 5 năm qua, Bắc Trà My dành 747 tỷ đồng đầu tư 508 công trình hạ tầng đưa vào phục vụ dân sinh. Nhờ đó, điện lưới quốc gia đã được kéo đến tất cả thôn; cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 33,64%; gần 690 hộ dân ở địa bàn khó khăn, nguy hiểm sạt, lở núi được bố trí về nơi ở mới an toàn.

Giai đoạn 2015 - 2020, bình quân hằng năm, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 6,68%, thương mại - dịch vụ tăng 16,5%; tổng thu ngân sách trong 5 năm đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Song theo ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, sự phát triển của địa phương vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế.

Khai thác lợi thế vùng

“Tập đoàn DRH đang ưu tiên tập trung đầu tư cung cấp nước sạch, xử lý rác thải và sản xuất nông nghiệp, nhất là thay đổi giống cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân sở tại và bảo tồn, phát triển rừng”. (Ông Trần Ngọc Đính - Phó Chủ tịch Tập đoàn DRH, TP.Hồ Chí Minh)

Bước vào chặng đường phát triển mới, Bắc Trà My đang triển khai Đồ án quy hoạch xây dựng giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030, với 3 tiểu vùng.

Tiểu vùng 1 gồm các xã vùng cao Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka, Trà Bui và Trà Đốc, tập trung phát triển lâm nghiệp; chú trọng một số cây trồng, con vật nuôi bản địa như quế, bò, dê, heo cỏ; đồng thời hình thành một số làng sinh thái cộng đồng.

Tiểu vùng 2 gồm các xã vùng thấp Trà Đông, Trà Dương, Trà Nú, Trà Kót và Trà Giang, định hướng đẩy mạnh kinh tế vườn đồi, trang trại, đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ để thúc đẩy kinh tế toàn diện.

Tiểu vùng 3 gồm các xã Trà Tân, Trà Sơn và thị trấn Trà My, phát triển thương mại - du lịch - dịch vụ, xây dựng một số cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Bắc Trà My còn tập trung triển khai các mô hình có tính đột phá chiến lược của tỉnh như chăn nuôi, trồng rừng gỗ lớn. Đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ về thuế, tiền thuê đất, thu hút đầu tư.

Bắc Trà My cũng là địa phương miền núi tiên phong tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo, trao biên bản ghi nhớ cho 9 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 573 tỷ đồng. Đã có 2 dự án là nhà máy nước và nhà máy xử lý rác thải được tỉnh phê duyệt, lựa chọn nhà đầu tư, đăng ký ưu tiên đưa vào danh mục 14 dự án trọng điểm xúc tiến đầu tư của tỉnh trong năm 2021.

Theo ông Thái Hoàng Vũ, địa phương luôn coi doanh nghiệp là đối tác phục vụ, doanh nhân về đầu tư là công dân của huyện. Bắc Trà My chỉ đạo các cấp, ngành quyết liệt rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đầu tư kinh doanh.

“Huyện sẽ áp dụng mức ưu đãi cao nhất và có sự hỗ trợ về đất đai, tín dụng, đào tạo nghề, mặt bằng... Đồng thời tăng cường trách nhiệm, hiệu quả công vụ của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, giúp các nhà đầu tư kịp thời và thuận lợi nhất” - ông Vũ nói.