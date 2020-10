Khôi phục cấp điện cho hơn 98% xã sau bão lũ

(QNO) - Bão lụt gây sự cố làm mất điện 214 xã, phường, thị trấn với hơn 76% khách hàng, ước tổng thiệt hại khoảng 1,4 tỷ đồng. Công ty Điện lực Quảng Nam đã triển khai lực lượng tối đa, nước rút đến đâu khẩn trương kiểm tra, xử lý sự cố đến đó.

Công nhân điện lực xử lý cây cối ngã đổ vào đường dây điện. Ảnh: VIỆT HẢO

Nhiều sự cố lưới điện rất khó khắc phục nhanh. Như đường dây cấp điện cho xã đảo Tam Hải (Núi Thành) có 3 cột điện trên vùng nuôi tôm bị bão số 6 quật ngã, công nhân Điện lực Núi Thành phải cật lực xử lý ngày đêm.

Sự cố phổ biến nhất là lưới điện tại nhiều vùng bị ngập sâu, kéo dài như địa bàn Thăng Bình, Đại Lộc, Điện Bàn, Tam Kỳ. Để đảm bảo an toàn điện, ngành điện triển khai kiểm tra, thay thế thiết bị và đóng điện khi đảm bảo an toàn. Công ty Điện lực Quảng Nam tăng cường lực lượng từ các đơn vị hỗ trợ Điện lực Thăng Bình xử lý sự cố, sớm khôi phục cấp điện.

Cùng với đó, không ít cây cối ngã đổ hoặc có nguy cơ ngã đổ vào đường dây điện gây sự cố. Các điện lực khu vực tiếp tục cùng chính quyền địa phương vận động người dân cho chặt tỉa cây cối vừa để sớm khôi phục cấp điện, vừa ngăn ngừa sự cố lưới điện trước đợt mưa gió được dự báo sắp tiếp diễn.

Chính quyền địa phương cũng tích cực tuyên tuyền nhân dân kiểm tra đường dây sau công tơ đảm bảo an toàn, sử dụng điện an toàn khi có ảnh hưởng của thiên tai.

Một ngày sau khi bão số 6 đi qua, đến chiều 12.10, Công ty Điện lực Quảng Nam đã khôi phục đóng điện cho hơn 2.300 trạm biến áp, cấp điện trở lại 143 xã với hơn 245.000 khách hàng. Tất cả trung tâm hành chính cấp huyện được khôi phục cấp điện.

Đến đêm 14.10 có 210 xã, phường, thị trấn (98,1%) với 98,3% khách hàng được cấp điện trở lại. Còn 5.553 khách hàng tại 4 xã: Bình Định Nam, Bình Phú, Bình Quế (Thăng Bình) do ngập lụt mất an toàn điện, xã Dang (Đông Giang) do giao thông bị sạt lở nặng nên chưa thể kiểm tra.