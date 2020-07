Khơi thông sông Cổ Cò – mở lối cho du lịch phát triển

(QNO) - Cùng với việc khơi thông sông Cổ Cò, việc quy hoạch xây dựng chuỗi đô thị ven sông sẽ thúc đẩy sự phát triển du lịch của cả Quảng Nam và Đà Nẵng. Khu vực này được dự đoán sẽ là tâm điểm của bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng của Quảng Nam trong thời gian tới.

Tiềm năng phát triển du lịch trên sông Cổ Cò

Trước đây khi đường bộ chưa phát triển, sông Cổ Cò vốn là tuyến đường “tơ lụa”, giữ vai trò là con đường thủy giao thương buôn bán sầm uất từ Đà Nẵng vào Quảng Nam, tiếp nối tới tận sông Trường Giang đến Quảng Ngãi. Tuy nhiên theo thời gian, sông Cổ Cò bị bồi lấp và tuyến đường sông này đã lâu không còn được sử dụng theo đúng giá trị. Do đó, việc nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế, du lịch cả khu vực.

Khơi thông dòng Cổ Cò sẽ rút ngắn được thời gian di chuyển từ Đà Nẵng vào Hội An bằng đường thủy hiện từ 5 - 6 giờ xuống chỉ còn chưa đầy 2 giờ, đây sẽ là cơ hội lớn để các hãng này phát triển tour du lịch đường sông đi về trong ngày. Dự kiến kế hoạch thúc đẩy phát triển tuyến du lịch đường sông Cổ Cò sau khi nạo vét, khơi thông sẽ được hai địa phương hoàn thành trước tháng 9/2020.

Có thể nhận thấy, du lịch trên sông là mô hình lâu đời được nhiều thành phố trên thế giới áp dụng thành công. Điển hình như tuyến du lịch dọc sông Danube nối Passau (Đức) -Vienna (Áo) – Bratislava – Budapest (Hunggary) hay tuyến du lịch dọc sông Elbe để thăm một loạt lâu đài, cung điện ở Đức và Czech. Không chỉ ở Châu Âu, các thành phố châu Á cũng rất thành công khi đưa du lịch sông nước trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của mỗi vùng. Từ Seoul, Thượng Hải, Quảng Châu tới Bangkok, Phnompenh… mỗi nơi đều có những chương trình du lịch bằng thuyền rất hấp dẫn trên các con sông của thành phố.

Trong tương lai, du lịch trên sông Cổ Cò được đẩy mạnh và phát triển, nó sẽ đem đến nhiều cơ hội bứt phá cho du lịch đường thủy của hai thành phố và tạo động lực cho khu vực Đông Nam Đà Nẵng phát triển.

Xây dựng chuỗi đô thị du lịch trên sông Cổ Cò

Để đáp ứng ứng đủ các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của du lịch, hiện hai bên bờ dòng sông Cổ Cò đã hình thành nhiều khu đô thị và biệt thự nghỉ dưỡng ở cả 2 địa phận Đà Nẵng và Quảng Nam, trong đó có thể kể đến Rosa Riverside Complex.

Rosa Riverside Complex sở hữu vị trí cửa ngõ mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế du lịch của Quảng Nam, Đà Nẵng. Khi dòng sông Cổ Cò được khơi thông sẽ hình thành nên tuyến du lịch đường thuỷ kết nối Hội An - Điện Bàn - Đà Nẵng, đây sẽ là động thái thúc đẩy rất lớn cho du lịch tại đây.

Để xây dựng Rosa Riverside Complex thành một đô thị du lịch trong tương lai, chủ đầu tư đã xây dựng một loạt chuỗi tiện ích nội khu cao cấp tại dự án Rosa Riverside Complex. Có thể kể đến như: Công viên, sân bóng, khu vui chơi trẻ em, bến du thuyền, trung tâm mua sắm, đường tản bộ ven sông… Tất cả những tiện ích này giúp cư dân có một cuộc sống tiện nghi, hiện đại ngay tại chính căn nhà mình.

Đặc biệt, Rosa Riverside Villas ra đời sẽ là phân khu sở hữu tiềm năng vượt bậc cho việc phát triển mô hình dịch vụ lưu trú du lịch sinh thái trong tương lai. Do nằm trong khu vực phong thủy hữu tình, tại Rosa Riverside Villas có các bến thuyền giúp cư dân dễ dàng di chuyển, vãn cảnh dọc hai bờ sông, hay vào phố cổ Hội An thưởng thức nghệ thuật ẩm thực và các chương trình ca nhạc, bài chòi; đến Non Nước vãn cảnh chùa chiền và ghé bến thuyền dọc sông Hàn mua sắm...

Các căn Villa được thiết kế theo phong cách đặc trưng của những ngôi nhà cổ Hội An với mái ngói âm dương, hòa quyện nét hiện đại và phá cách cho cuộc sống phóng khoáng, tiện nghi. Tuyến phố đi bộ, phố lồng đèn ven sông sẽ mang lại cho cư dân và khách du lịch những cảm xúc mới mẻ và riêng biệt về một đô thị Hội An mới, đan xen tinh tế giữa nét xưa và nay.

Rosa Riverside Villas ra đời mang lại dấu ấn cá nhân, đề cao sự riêng tư, góp phần tôn lên giá trị thẩm mỹ và khẳng định vị thế của chủ nhân. Do vậy, đây là sự lựa chọn hàng đầu của giới trí thức, doanh nhân thành đạt và các nhà đầu tư thông thái.