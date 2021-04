Không cắt điện dịp lễ 30.4 và 1.5 trên địa bàn tỉnh

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) vừa khẩn trương có kế hoạch cụ thể để không cắt điện từ 0h00 đến 24h00 các ngày 30.4 và 1.5.2021 trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp điện an toàn, liên tục cho trên 400 nghìn khách hàng trên địa bàn của tỉnh.

Công nhân tăng cường thi công sửa chữa, bảo dưỡng các trạm 110kV.

Chiều 26.4, ông Võ Anh Hùng - Phó giám đốc PC Quảng Nam cho biết, dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay người lao động được nghỉ 4 ngày, nhu cầu điện phục vụ cho sinh hoạt, dịch vụ cũng sẽ tăng. Dự kiến công suất cực đại trong dịp lễ này sẽ là 265,5 MW, tăng 16% so với lễ năm 2020. Đây là công suất khá lớn, nhưng công ty quyết tâm đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện phục vụ người dân sinh hoạt và vui chơi.

Theo đó, công ty chủ động đã có phương án cung cấp điện trong nhiều trường hợp; sẽ không thực hiện cắt điện trong thời gian nghỉ lễ; phối hợp với các sở, ban, ngành nắm các địa điểm tổ chức vui chơi để có phương án cấp điện ưu tiên; đồng thời yêu cầu các Điện lực tăng cường công tác kiểm tra, khắc phục nhanh những sự cố trên lưới điện, quyết tâm không để xảy ra sự cố chủ quan.

Tại các TBA 110kV, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế bố trí nhân lực trực 24/24 giờ. Đặc biệt, tại thành phố Hội An - nơi diễn ra nhiều lễ hội, Điện lực Hội An đã bố trí 2 máy phát điện dự phòng 220kVA và 350kVA phục vụ lễ hội tại Trung tâm văn hóa - thể thao và truyền thanh và khu Vườn tượng và khu phố cổ; 1 máy phát 10kVA tại Điện lực hỗ trợ Trung tâm chăm sóc khách hàng.

Tại thành phố Tam Kỳ, công ty đã bố trí 2 máy phát dự phòng 500kVA và 350kVA sẵn sàng huy động khi có sự cố .

PC Quảng Nam cũng yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng; chủ động phối hợp với địa phương và các cơ quan thông tin tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả đến khách hàng sử dụng điện. Bên cạnh đó, công ty cũng phối hợp với chính quyền, công an, quân đội để nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ, kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra, đảm bảo an toàn tài sản và an toàn hệ thống điện.