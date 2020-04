Khuyến cáo tiền điện tăng cao trong đợt nắng nóng và dịch bệnh Covid-19

(QNO) - Theo Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên do thời tiết nắng nóng, phụ tải tiêu thụ điện tháng 3.2020 tăng hơn 4,5% so với tháng 2 và tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm 2019, sản lượng điện sử dụng tại các hộ gia đình trong tháng 3 luôn ở mức cao so với tháng trước.

EVNCPC khuyến cáo người dân cần có biện pháp tiết kiệm điện trong thời gian nắng nóng kéo dài và ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: T.L

Số ngày sử dụng điện trong kỳ hóa đơn tháng 4 cao hơn 3 ngày so với tháng 3 (31 ngày so với 28 ngày), dẫn đến việc tiền điện của nhiều khách hàng tăng cao đột biến.

Ngoài ra, do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, học sinh được nghỉ học, người dân làm việc, sinh hoạt tại nhà nên nhu cầu sử dụng điện cũng tăng vọt. Dự đoán, lượng điện tiêu thụ trong tháng 4 sẽ tiếp tục tăng hơn nhiều so với quy luật của các năm trước, nên tiền điện của các gia đình sẽ tăng cao. Chính điều này sẽ góp phần vào việc tiêu thụ điện có thể tăng mạnh hơn so với những tháng cùng kỳ năm trước.

Được biết, EVNCPC đang đẩy mạnh các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện đến cộng đồng nhằm nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm điện đến từng người dân, tổ chức xã hội. Đồng thời kêu gọi khách hàng, doanh nghiệp, các cơ quan công sở và tất cả người dân cần nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Cụ thể, các doanh nghiệp sản xuất cần cân đối bố trí lịch sản xuất theo hướng tiết giảm sử dụng điện trong giờ cao điểm, tăng cường sử dụng điện trong giờ thấp điểm, đầu tư các thiết bị sản xuất tiết kiệm năng lượng và phối hợp với ngành điện theo dõi, kiểm soát chất lượng điện năng.