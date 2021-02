(QNO) - Ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa đến kiểm tra công tác đảm bảo điện và chúc tết cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung (thuộc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia).

EVN kiểm tra công tác đảm bảo điện tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung. Ảnh: T.LỘ

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung cho biết đã sẵn sàng phương án đảm bảo cung cấp điện, tổ chức phân công, ứng trực 24/24 giờ trong suốt dịp tết; chuẩn bị phương án nhân lực và phương tiện, vật tư thiết bị để sẵn sàng xử lý sự cố nếu có. Thực hiện chỉ đạo của EVN, đơn vị phối hợp các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng...

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân yêu cầu đơn vị tập trung đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy, cung ứng điện ổn định trong dịp tết. Đặc biệt điều tiết nguồn điện mặt trời mái nhà ở miền Trung một cách hợp lý để hài hòa việc huy động các nguồn điện khác, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh hệ thống điện quốc gia.