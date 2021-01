Lãnh đạo tỉnh làm việc với Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

(QNO) - Sáng 13.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về dự án Tượng đài huyền thoại Trường Sơn và dự án đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.C

Báo cáo tại buổi làm việc, UBND huyện Nam Giang thông tin, đối với dự án Tượng đài huyền thoại Trường Sơn, địa phương đã tiến hành xác định ranh giới dự án ngoài thực địa, xác định ranh giới từng hộ, đo đạc, lập bản đồ giải thửa để làm cơ sở bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất với 23 hộ bị ảnh hưởng. Trong đó 19 hộ bị ảnh hưởng đất ở, 4 hộ ảnh hưởng đất nông nghiệp; kinh phí bồi thường hỗ trợ khoảng hơn 29,7 tỷ đồng, kinh phí tái định cư dự kiến 15 tỷ đồng.

Lãnh đạo huyện Nam Giang cũng đề cập những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng; điều chỉnh quy hoạch chi tiết; hỗ trợ kinh phí cho địa phương về bồi thường giải phóng mặt bằng; hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng công trình phụ trợ, khuôn viên…

Đối với dự án đường Trường Sơn Đông, Ban Quản lý dự án 46 (Bộ Tổng tham mưu) thông tin, đơn vị đã ký hợp đồng với 5 tổ chức giải phóng mặt bằng tại Nam Giang, Nông Sơn, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Nam Trà My, trong đó Nam Giang và Hiệp Đức đã quyết toán xong. Riêng các địa phương còn lại chưa thực hiện xong các điều khoản, trong đó có 7 gói thầu chưa có quyết định giao đất tại Nông Sơn và Nam Trà My.

Ban Quản lý dự án 46 kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các tổ chức giải phóng mặt bằng, cơ quan liên quan đẩy nhanh thủ tục giải phóng mặt bằng, thu hồi, giao đất cho các gói thầu còn lại; đồng thời chỉ đạo các địa phương Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My đẩy nhanh công tác hoàn ứng và thanh quyết toán kinh phí. Riêng hạng mục Tượng đài huyền thoại Trường Sơn, Ban Quản lý dự án 46 đề nghị chính quyền địa phương sớm thực hiện công tác giải phóng, san ủi mặt bằng để bàn giao thi công.

Đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho UBND tỉnh. Ảnh: T.C

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị các địa phương, sở, ban ngành khẩn trương phối hợp để hoàn thiện các thủ tục có liên quan; đồng thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý theo thẩm quyền một số vướng mắc. Những hạng mục chưa thực hiện cần nhanh chóng đưa vào kế hoạch, tiến hành áp giá bồi thường cho người dân, phối hợp giải quyết vấn đề chồng lấn ranh giới, đẩy nhanh việc thanh quyết toán hoàn ứng theo quy định.

Đồng chí Trần Văn Tân cũng đề nghị Ban Quản lý dự án 46 có kế hoạch sửa chữa, khắc phục những đoạn đường hư hỏng do thiên tai gây ra cuối năm 2020. Đại diện Bộ Tổng tham mưu đồng ý với những đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh và khẳng định sẽ tiếp tục xúc tiến công tác phối hợp chặt chẽ hơn trong giải quyết các vướng mắc, sớm triển khai các hạng mục công trình theo đúng mục đích, ý nghĩa đề ra.