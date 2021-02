Lãnh đạo TP.Tam Kỳ thăm doanh nghiệp đầu xuân

Sáng 18.2, ông Trần Nam Hưng - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ cùng lãnh đạo thành phố đến thăm các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn nhân dịp ra quân đầu năm Tân Sửu 2021.

Dự lễ ra quân sản xuất đầu năm của Công ty CP May Trường Giang (phường An Xuân), gặp gỡ Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng Chu Lai (CIZIDCO, phường Tân Thạnh) và siêu thị Co.opMart Tam Kỳ (phường Phước Hòa), lãnh đạo thành phố chia sẻ với những khó khăn doanh nghiệp phải đối mặt trong năm qua do tác động của dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt. Đồng thời động viên các doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống người lao động và tham gia tích cực cùng thành phố thực hiện có hiệu quả chương trình an sinh xã hội... Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tốt nhất để doanh nghiệp phát triển trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.