Ngân hàng CSXH Quảng Nam: Tổng dư nợ quý I đạt gần 4.800 tỷ đồng

(QNO) - Chiều 17.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng chủ trì cuộc họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh Quảng Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II.2020.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Q.V

Theo báo cáo, tổng nguồn vốn hoạt động đến ngày 31.3 của Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam gần 4.800 tỷ đồng (tăng hơn 97 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 2%). Doanh số cho vay là hơn 439 tỷ đồng, tăng gần 54 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước với 11.325 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Doanh số thu nợ gần 359 tỷ đồng (tăng gần 38,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước).

Tổng dư nợ đến ngày 31.3 đạt 4.800 tỷ đồng (tăng gần 80,7 tỷ đồng so với đầu năm). Có 10 đơn vị tăng trưởng dư nợ đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch tạm giao quý I (tăng 2%), đó là Hội An 6,16%, Tây Giang 4,39%, Nam Giang 2,83%, Điện Bàn 2,78%, Phú Ninh 2,78%, Núi Thành 2,57%, Nam Trà My 2,49%, Thăng Bình 2,19%, Quế Sơn 2,08%, Phước Sơn 2,06%.

Đến ngày 31.3, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn chi nhánh Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam hơn 6.000 tỷ đồng (0,13% tổng dư nợ). Trong đó, nợ quá hạn hơn 2.000 tỷ đồng (tăng 234 triệu đồng so với đầu năm), nợ khoanh hơn 4 tỷ đồng (giảm 107 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 0,09%).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng đánh giá, mặc dù trong quý I.2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như hoạt động của toàn chi nhánh nhưng dưới sự điều hành bài bản, hiệu quả, Ngân hàng CSXH tỉnh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Theo đó, hoạt động tín dụng được duy trì tốt, dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi tăng trưởng khá (xấp xỉ 2%), đảm bảo chỉ tiêu Trung ương giao, chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định.

Phó Chủ tịch UBND Trần Đình Tùng yêu cầu Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam chuẩn bị chu đáo việc triển khai cho vay theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 của Chính phủ; đồng thời phân bổ nguồn vốn kịp thời khi Trung ương giao vốn; tập trung làm tốt công tác giải ngân, đáp ứng nhu cầu vốn cho đối tượng thụ hưởng; phấn đấu tăng trưởng dư nợ đến thời điểm 30.6 đạt 5% so với cuối năm 2019.