Nghiên cứu bào chế viên nang mềm sâm Ngọc Linh

Ngày 19.11, Sở Khoa học và công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu bào chế và đánh giá tính an toàn, hiệu quả của viên nang mềm sâm Ngọc Linh”. Đề tài do Th.S Dương Thị Mộng Ngọc (Trung tâm Sâm và dược Liệu TP.Hồ Chí Minh) làm chủ nhiệm, triển khai từ tháng 6.2017 đến 6.2020, do Công ty TNHH Sâm Sâm chủ trì.

Th.S Dương Thị Mộng Ngọc cho biết, đối tượng nghiên cứu là cây sâm Ngọc Linh từ 5 tuổi trở lên, thu từ vườn trồng sâm tại xã Trà Linh, huyện Nam Trà My. Đề tài tiến hành xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm và khảo sát chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào (củ sâm và lá sâm); nghiên cứu quy trình chiết xuất cao sâm Ngọc Linh, bao gồm cao lá sâm và cao củ sâm; nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm cao sâm Ngọc Linh gồm cao lá sâm và cao củ sâm. Nhóm cũng tiến hành nghiên cứu các công thức bào chế và xây dựng quy trình sản xuất viên nang mềm sâm Ngọc Linh gồm các công đoạn: pha chế dịch đóng nang (gồm bột cao khô, dầu đậu nành, sáp ong trắng, shortening); pha chế dịch vỏ nang mềm (gelatin, glycerin, nipasol M, Oxyd sắt nâu…); quy trình ép viên, định hình viên, sấy viên, chọn viên, ép vỉ.

Nhóm nghiên cứu cũng đã phối hợp với Công ty CP Dược phẩm OPC bào chế được 10.000 viên nang mềm sâm Ngọc Linh có tên Bảo Linh Sâm ép trong vỉ PVC (10 viên), được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ bình thường với hai mức bảo quản trong nhiệt độ dài hạn (30oC, độ ẩm 75%) và bảo quản cấp tốc (nhiệt độ 40oC, độ ẩm 75%). Viên nang mềm có nhiều công dụng cho sức khỏe như: bảo vệ gan trong tổn thương gan do thuốc paracetamol, làm giảm sự tăng các men gan, giảm tổn thương oxy hóa tế bào gan, tương tự như tác dụng của silymarin; có tác dụng điều hòa rối loạn lipit máu; chống trầm cảm, giải lo âu và giảm stress; tăng khả năng học tập và ghi nhớ. Nhóm nghiên cứu cũng đã xây dựng hồ sơ công bố hợp quy của viên nang mềm sâm Ngọc Linh do cơ quan có thẩm quyền cấp, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm viên nang mềm tại Cục Sở hữu trí tuệ.