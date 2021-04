(QNO) - Theo Nghị định 31 vừa được Chính phủ ban hành về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nhiều địa bàn ở Quảng Nam nằm trong danh mục ưu đãi đầu tư.

Dự án đầu tư vào các địa bàn đặc biệt khó khăn được ưu đãi. Ảnh: C.N

Nghị định 31 quy định đối tượng được ưu đãi đầu tư là dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Tại Quảng Nam, địa bàn đặc biệt khó khăn bao gồm các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn; các xã Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Trà, Tam Hải (Núi Thành); các xã Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Quý, Bình Phú, Bình Chánh, Bình Quế (Thăng Bình) và đảo Cù Lao Chàm (Hội An).

Địa bàn khó khăn bao gồm các huyện Đại Lộc, Quế Sơn, Phú Ninh; các xã Duy Châu, Duy Hòa, Duy Phú, Duy Sơn, Duy Tân, Duy Thu, Duy Trinh, Duy Trung (Duy Xuyên); các xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam (Núi Thành); các xã Bình Nguyên, Bình Tú, Bình An, Bình Trung (Thăng Bình).

Nghị định 31 cũng quy định danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; 67 ngành nghề ưu đãi đầu tư và 32 ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Mức ưu đãi cụ thể đối với các dự án đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán và đất đai.

Nghị định 31 có hiệu lực từ ngày 26.3.2021.