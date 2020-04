Nhu cầu mua sắm giảm do ảnh hưởng dịch Covid-19

(QNO) - Do ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, hoạt động mua bán hàng hóa của một số nhóm ngành trên địa bàn tỉnh bị tác động lớn, nhu cầu mua sắm giảm.

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động mua bán hàng hóa bị tác động lớn, nhu cầu mua sắm giảm. Ảnh: A.BÌNH

Thông tin từ Cục Thống kê, dự tính doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 3.2020 chỉ đạt 2.640 tỷ đồng, tăng nhẹ so tháng trước và giảm 2,56% so tháng cùng kỳ 2019. Nhóm hàng lương thực, thực phẩm giảm 13,25% so với tháng cùng kỳ, đây là mức giảm lớn qua các năm.

Hàng may mặc giảm nhiều so tháng trước (27,2%) và cùng kỳ (26,3%), nguyên nhân chủ yếu là các cơ sở may mặc cá thể phục vụ khách du lịch tại Hội An giảm mạnh. Hàng vật liệu xây dựng thời gian này thường là trọng điểm của hoạt động xây dựng, tuy nhiên cũng bị ảnh hưởng dịch nên tốc độ tăng chậm. Hàng xăng dầu giảm do nhu cầu đi lại cũng hạn chế và giá xăng giảm mạnh.

Bên cạnh đó, một số mặt hàng vẫn tăng so tháng trước và cùng kỳ như đồ dùng gia đình; vật phẩm văn hóa giáo dục; phương tiện đi lại; nhiên liệu và dịch vụ sửa chữa xe có động cơ.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 9.070 tỷ đồng, tăng 7,02% so quý I.2019, đây là tốc độ tăng thấp nhất cùng kỳ những năm qua.