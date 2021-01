Nỗ lực tăng thu ngân sách nội địa

Ngành thuế sẽ tăng thu cho ngân sách nhà nước năm 2021, không dừng lại ở con số đã được ấn định (16.000 tỷ đồng). Quyết tâm này được đưa ra tại hội nghị tổng kết thuế năm 2020 vừa tổ chức.

Tăng thu ngân sách vẫn sẽ dựa vào năng lực sản xuất của doanh nghiệp lớn trên địa bàn. Ảnh: T.D

Nỗ lực

Cục Thuế chính thức công bố thu ngân sách nội địa năm 2020 là 18.145,7 tỷ đồng. Con số này so với dự toán 20.524 tỷ đồng chỉ đạt 88,4% , bằng 95,5% năm 2019. Phân tích cho thấy trừ thuế thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất vượt dự toán, các khu vực và sắc thuế khác đều suy giảm.

Cụ thể, khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương dù tăng 7,6% so năm 2019 nhưng chỉ đạt 80,9%, doanh nghiệp FDI đạt 52% (bằng 76,8% năm 2019), công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 92,8% (bằng 98,8% năm 2019), thuế thu nhập cá nhân đạt 82,2% (bằng 91,2% năm 2019), lệ phí trước bạ đạt 54% (bằng 58% năm 2019) và thu phí, lệ phí chỉ đạt 38,3% (bằng 43,8% so cùng kỳ). Hiện chỉ có 6/11 đơn vị thu hoàn thành dự toán (Chi cục thuế khu vực Quế Sơn – Nông Sơn – Hiệp Đức (118,8%), Trà My – Tiên Phước (128,1%), Phước Sơn – Nam Giang (143,8%), Đông Giang – Tây Giang (213%), Thăng Bình (102,7%), Đại Lộc 104,3%).

Theo ông Lê Mai Khắc Hưng – Phó Cục trưởng Cục Thuế, số thu không đạt dự toán bởi ảnh hưởng dịch Covid -19 (Quảng Nam là tâm dịch của cả 2 đợt), bão lụt liên tiếp đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế (giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô dưới 9 chỗ ngồi sản xuất, lắp ráp nội địa, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, hợp tác xã có tổng doanh thu năm 2020 dưới 200 tỷ đồng, tăng mức giảm trừ gia cảnh, giảm tiền thuê đất…) đã làm giảm nguồn thu ngân sách.

Tác động của đại dịch là bất khả kháng. Tuy nhiên, trước bối cảnh nền kinh tế phát triển chậm, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy dẫn đến tốc độ tăng trưởng GRDP Quảng Nam sụt giảm gần 7%, sản xuất công nghiệp giảm 5%, mức tiêu thụ giảm, sản xuất lắp ráp ô tô đối mặt khó khăn, khu vực dịch vụ giảm gần 10,2%... thì dù không thể đạt kế hoạch, nhưng con số thu ngân sách nội địa đã công bố cũng là thành công của ngành thuế.

Thống kê này cho thấy ngành thuế đã vượt qua áp lực dịch bệnh, thiên tai, từ những nỗ lực “không mệt mỏi” trong việc đưa ra các giải pháp thu thuế, chống thất thu, giảm nợ đọng… Kết quả này đã “xóa tan” nỗi lo ngại về việc ngân sách sẽ sụt giảm đến 6.000 – 7.000 tỷ đồng.

Quyết tâm tăng thu

Kế hoạch thu ngân sách nội địa năm 2021 đã được ấn định 16.000 tỷ đồng. Song, ông Ngô Bốn – Cục trưởng Cục Thuế cho hay sẽ quyết tâm đạt đến mức cao nhất có thể, mang lại nguồn thu cho ngân sách dồi dào hơn như dự định, phấn đấu tối thiểu bằng số thu năm 2020.

Theo kế hoạch, không chỉ rà soát toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn để đưa vào quản lý thu thuế, chống thất thu thuế, cơ quan thuế đã ban bố một đề án “Tăng cường cơ sở thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế“. Các chi nhánh ngoài tỉnh, doanh nghiệp bất động sản, giao dịch liên kết, khai thác khoáng sản, kinh doanh khách sạn, nhà hàng, kinh doanh vận tải, xăng dầu... đều được đưa vào diện kiểm soát chặt chẽ.

Ngành thuế sẽ theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, dự báo các tình huống trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Xác định cụ thể cơ sở thu, nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu mới phát sinh, các lĩnh vực, sắc thuế còn thất thu, đề xuất các giải pháp quản lý chống thất thu hiệu quả, kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.

Quảng Nam đã dự lường con số thuế thu theo kế hoạch một cách tương đối chính xác để xác định dự toán cho năm 2021 bằng các “địa chỉ” cụ thể. Ông Nguyễn Phúc Hưng, Trưởng phòng Thanh tra – kiểm tra số 2 (Cục Thuế Quảng Nam) cho biết các doanh nghiệp trọng điểm (Trường Hải, Nam Hội An, Bia Heineken, Kính nổi Chu Lai, Number One...) vẫn là nguồn thu có tính chi phối trong nhiều năm tới. Cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện, không chỉ từ phía ngành thuế mà còn cả từ các cơ quan, ban ngành địa phương. Nhất là trong việc khai thác thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội và sự hỗ trợ dự báo từ các cơ quan chuyên môn để phân tích, đánh giá sát, đúng tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, điều chỉnh dự toán thu ngân sách phù hợp với diễn biến thực tế...