Nợ xấu có xu hướng gia tăng

Tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam, hiện các tổ chức tín dụng đã tập trung tháo gỡ khó khăn, thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất hợp lý để người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, khôi phục sản xuất kinh doanh; trong đó có chương trình tín dụng ưu đãi đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Lãi suất huy động đã giảm từ 0,1 – 0,3% so với tháng trước. Lãi suất cho vay mới đã giảm từ 0,5 - 1,5%; không tính lãi phạt, giảm phí dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, huy động vốn đang gặp khó khăn. Đến cuối tháng 4.2020, chỉ huy động hơn 54.709 tỷ đồng, giảm 1,2% so với tháng trước và giảm 1,5% so đầu năm.

Giảm nhiều nhất thuộc về tiền gửi thanh toán của các doanh nghiệp khi giảm đến 10,4% so với đầu tháng. Mặc dù giới ngân hàng đưa ra những gói tín dụng ưu đãi nhưng tổng dư nợ cho vay hơn 73.514 tỷ đồng, chỉ tăng 0,1% so tháng trước. Nợ xấu tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn được kiểm soát ở mức dưới 1%/tổng dư nợ.

Đến cuối tháng 4.2020, tổng nợ xấu khoảng 599 tỷ đồng, chiếm 0,81%/tổng dư nợ, tăng 1,65% so tháng trước. Các tổ chức tín dụng đang tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, dự kiến nợ xấu có chiều hướng tăng trong thời gian tới.