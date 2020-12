Nông Sơn đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng

(QNO) - Trong 2 ngày 22 và 23.12, HĐND huyện Nông Sơn khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp thứ 18 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và một số nội dung khác.

Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Nông Sơn khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021). Ảnh: MINH THÔNG

Năm 2020 là năm hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai, UBND huyện Nông Sơn đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp thực hiện đạt và vượt 10/13 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Trong đó, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt hơn 250 tỷ đồng, đạt hơn 101% kế hoạch, tăng 6,83% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt hơn 706 tỷ đồng, tăng 0,51% so với cùng kỳ; thương mại - dịch vụ đạt 415 tỷ đồng; sản lượng lương thực cây có hạt là 13.572 tấn, tăng hơn 27% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt hơn 76 tỷ đồng, đạt 67,5% so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Trong năm 2020, Nông Sơn có tổng giá trị đầu tư toàn xã hội khoảng 240 tỷ đồng, giảm hơn 17% so với năm 2019; giải quyết việc làm mới cho 223 lao động tại địa phương; giảm 91 hộ nghèo, đạt 182% so với kế hoạch.

Đến nay, toàn huyện đạt bình quân 16,5 tiêu chí/xã về xây dựng nông thôn mới. Xã Sơn Viên đảm bảo đạt chuẩn xã nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.