PC Quảng Nam chủ động ứng phó mưa lũ, duy trì cấp điện

(QNO) - Mưa liên tục trên diện rộng và dông lốc nhiều nơi trong những ngày qua đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã nhanh chóng triển khai các phương án để duy trì cấp điện cho người dân.

Cán bộ, nhân viên PC Quảng Nam không quản ngại mưa gió, đêm tối, nỗ lực khắc phục sự cố. Ảnh: ĐLTB

Ứng phó nhanh

Từ ngày 6.10, trên cơ sở theo dõi thông tin dự báo thời tiết và tình hình thực tế, PC Quảng Nam đã triển khai ứng phó với mưa lớn kéo dài, ngập lụt tại vùng trũng thấp và nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt ở đất khu vực miền núi. PC Quảng Nam yêu cầu các phòng ban, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai công tác ứng phó theo phương án đã được phê duyệt.

Các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương nắm thông tin các khu vực có khả năng bị ngập lụt và chia cắt, chủ động báo cáo về công ty qua Phòng Điều độ để sa thải phụ tải nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế tổ chức tái lập ca trực tại các trạm biến áp 110kV không người trực. Các điện lực miền núi chủ động bố trí và phân công lực lượng trực tại các khu vực có khả năng bị chia cắt giao thông do lũ quét và sạt lở núi để chủ động trong công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai. Các phòng ban, đơn vị đã triển khai ngay việc di dời vật tư ra khỏi vùng trũng, tránh tình trạng ngập lụt hư hỏng vật tư thiết bị.

Ông Nguyễn Hữu Khánh - Giám đốc PC Quảng Nam cho biết: “Toàn công ty quyết tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và tài sản trong công tác phòng chống ảnh hưởng của mưa lũ. Các đơn vị theo dõi thường xuyên khu vực ngập lụt để sa thải phụ tải, đảm bảo an toàn cho người dân”.

Những ảnh hưởng ban đầu

Theo Điện lực Tam Kỳ, tại xã Tam Ngọc, mưa to kèm theo dông lốc vào chiều tối 7.10 đã làm một cây xanh vỉa hè ngã vắt ngang đường vướng vào dây điện gây sự cố mất điện. Một số khu vực khác của Tam Kỳ cũng bị mất điện do cây cối và nhiều vật thể bị gió cuốn bay va quẹt vào đường dây.

Ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Điện lực Thăng Bình cho biết, trên địa bàn huyện Thăng Bình cũng xảy ra tình trạng tương tự. Mặc dù trong mưa gió và đêm tối, các điện lực đã cử lực lượng xung kích xử lý sự cố kịp thời, khôi phục cấp điện ngay trong đêm cho khách hàng.

Cây cao từ bên kia đường ngã vào đường dây điện phía bên này đường tại xã Tam Ngọc gây sự cố mất điện. Ảnh: ĐLTK

Tại khu vực miền núi, nhiều nơi đã xảy ra tình trạng sạt lở, ách tắc giao thông. Bốn xã vùng biên giới huyện Tây Giang từ chiều 7.10 đã tái diễn bị cô lập và mất liên lạc như hậu quả bão số 5 vừa qua. Đặc biệt, do sạt lở nặng nhiều nơi khiến đường dây cấp điện cho huyện vùng cao Tây Giang gặp sự cố. Toàn huyện mất điện từ 17 giờ chiều 7.10.

Lãnh đạo PC Quảng Nam đã chỉ đạo Điện lực Đông Giang kiểm tra, tạm thời cho chạy máy phát dự phòng cấp điện cho các trụ sở chính của huyện Tây Giang nhằm đảm bảo liên lạc thông suốt để điều hành phòng chống lụt bão.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Điện lực Nam Giang cho biết, từ chiều 7.10 nhiều tuyến đường trên địa bàn miền núi này cũng đã bị mưa lũ làm sạt lở, ách tắc gây trở ngại cho việc kiểm tra, vận hành lưới điện. Tại khu vực xã Zuôih, một vị trí sạt lở đường làm nghiêng trụ nhánh rẽ cấp điện thôn Công Dồn gây mất điện khoảng 100 khách hàng. Phần lưới điện này là tài sản do địa phương đầu tư. Ông Nguyễn Văn Sơn cho biết, ngay khi ngớt mưa đơn vị sẽ hỗ trợ địa phương tiến hành khắc phục để cấp điện lại phục vụ người dân.





Cột điện nhánh rẽ tại xã Zuôi bị nghiêng do sạt lở, làm gián đoạn cấp điện cho khách hàng. Ảnh: ĐLNG

Theo báo cáo nhanh của PC Quảng Nam, tính đến 6 giờ ngày 8.10, tại 7/13 điện lực đã bị thiệt hại do mưa lũ; có 7 cột điện trung thế, 9 cột điện hạ thế bị ngiêng ngã. Có 27 xã với hơn 35.800 khách hàng bị mất điện. Trong đêm 7.10, các điện lực đã triển khai xử lý sự cố, khôi phục cấp điện cho gần 9.000 khách hàng và từ sáng sớm hôm sau tiếp tục nỗ lực kiểm tra, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ để sớm cấp điện trở lại cho người dân.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam, diễn biến mưa lũ những ngày tới còn phức tạp. Ông Nguyễn Hữu Khánh khẳng định, PC Quảng Nam sẽ theo dõi chặt chẽ dự báo tình hình thời tiết và diễn biến thực tế, tổ chức lực lượng ứng trực 24/24, triển khai các phương án ứng phó, khắc phục sự cố với tinh thần chủ động cao nhất; đảm bảo cấp điện trên địa bàn tỉnh.