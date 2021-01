Phát triển kinh tế - xã hội TP.Tam Kỳ: Những tín hiệu lạc quan

Năm 2020 khép lại, một vài chỉ tiêu không đạt kế hoạch, song kinh tế - xã hội TP.Tam Kỳ đã có nhiều kết quả khả quan, tạo đà cho năm 2021, nhất là các ngành kinh tế đang trên đà phục hồi và gia tăng trở lại.

Hợp tác xã Nấm đông trùng hạ thảo Quảng Nam (Tam Kỳ) vẫn ăn nên làm ra dù ảnh hưởng dịch Covid-19. Ảnh: X.P

Lần đầu hụt thu

Chưa bao giờ vấn đề thu - chi ngân sách lại đối mặt nhiều khó khăn, thách thức cho thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ như năm 2020. Dù chủ động thực hiện phương án xử lý hụt thu, cắt giảm nhiệm vụ chi trong công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách nhưng dịch Covid-19 hoành hành và bão lụt tàn phá liên tục khiến tình hình thu ngân sách của địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lần đầu tiên Tam Kỳ hụt thu khá lớn khi thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 dừng ở con số gần 1.620 tỷ đồng, chỉ đạt 80% dự toán tỉnh giao và 76% dự toán HĐND thành phố giao. Trong đó, nguồn tỉnh quản lý thu đạt 78% dự toán tỉnh và thành phố giao, nguồn thành phố quản lý thu đạt 86% tỉnh giao và 74% thành phố giao.

Phân tích thêm về nguồn thu, Trưởng phòng Tài chính TP.Tam Kỳ Nguyễn Quang Tuấn cho biết, nguồn thành phố quản lý thu năm 2020 đạt hơn 523 tỷ đồng, chỉ bằng 71% so với năm 2019. Một số khoản thu lớn không đạt kế hoạch như thuế ngoài quốc doanh 80% kế hoạch (thu được 140 tỷ đồng), lệ phí trước bạ 63% (55 tỷ đồng), tiền sử dụng đất 70% (245 tỷ đồng). Hụt thu khiến địa phương phải “thắt lưng buộc bụng” trong chi tiêu.

Bên cạnh thu ngân sách, năm qua cũng là năm khó khăn đối với các ngành kinh tế khi hầu hết không thể đạt kế hoạch phát triển, trong đó khó khăn nhất là ngành thương mại dịch vụ tăng trưởng âm 7,2% (kế hoạch tăng 16%) bởi dịch Covid-19, khiến hoạt động bán buôn, nhà hàng, quán ăn hoạt động cầm chừng, nhiều cơ sở nghỉ kinh doanh.

“Trong 4 chỉ tiêu chưa hoàn thành trong năm 2020 ngoài thu ngân sách, giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ thì 2 ngành nông nghiệp và công nghiệp cũng không đạt kế hoạch. Năm qua, thành phố cũng chưa thu hút được dự án mang tính động lực, tạo bước đột phá phát triển địa phương” - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Nam thông tin tại kỳ họp cuối năm HĐND thành phố.

Mục tiêu mới

Trong một năm đối mặt với quá nhiều khó khăn, thách thức, song theo Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ Bùi Ngọc Ảnh, với sự nỗ lực của các cấp, ngành, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội nhìn chung vẫn đạt được những kết quả nhất định, tập trung ở các lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XXI thành công tốt đẹp, chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Ngay cả hoạt động của nền kinh tế sau thời gian dài tạm lắng do dịch Covid-19, đã sôi động trở lại và đang trên đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2020.

Đáng kể nhất là ngành công nghiệp, năm qua không đạt kế hoạch song giá trị sản xuất của ngành này của Tam Kỳ vẫn tăng trưởng 17,7% so với năm 2019. Tương tự, hụt thu ngân sách nhưng các khoản chi vẫn đảm bảo theo dự toán, đáp ứng kế hoạch điều hành, xử lý kịp thời các nhu cầu cấp thiết theo nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, không ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tổng chi ngân sách cả năm hơn 1.500 tỷ đồng, đạt 153% dự toán tỉnh và 120% dự toán HĐND thành phố; trong đó chi đầu tư phát triển chiếm tỷ trọng hơn 34% (516 tỷ đồng) và bằng 169% so với năm 2019.

Những tín hiệu vui của giai đoạn cuối năm 2020 đã giúp TP.Tam Kỳ tự tin đặt ra các mục tiêu mới trong năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI; trong đó giá trị thương mại dịch vụ tăng 12,5%, giá trị công nghiệp - xây dựng tăng 16,5%, thu ngân sách tăng 14%.

Để hoàn thành các chỉ tiêu này, ông Bùi Ngọc Ảnh cho rằng toàn thành phố phải tập trung quyết liệt, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vừa an toàn dịch bệnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng kinh tế trọng điểm, hạ tầng đô thị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư; tiếp tục tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư...