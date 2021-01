Phú Ninh: Đảm bảo an sinh nhờ nguồn tín dụng chính sách xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Nam: Hỗ trợ khách hàng vượt khó

VIỆT NGUYỄN | 11/11/2020 - 08:30

Từ tháng 10 đến nay, do ảnh hưởng xấu của mưa bão, ở các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh Quảng Nam đã có 5 phiên giao dịch không thực hiện được, nâng tổng số phiên không giao dịch được trong năm 2020 là 254 phiên. Trong đó, có 249 phiên dừng do dịch bệnh Covid-19. Theo Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam, do cúp điện trên diện rộng, hệ thống thông tin liên lạc nhiều nơi chưa thông nên không liên lạc được với nhiều phòng giao dịch, nhất là các huyện miền núi như Tây Giang, Phước Sơn... Tuy vậy, thống kê chưa đầy đủ cho thấy, số thiệt hại mới nắm được của ngân hàng là 2.588 món với số tiền hơn 56 tỷ đồng.