Phú Ninh phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt hơn 46,5 triệu đồng

(QNO) - Ngày 23.12, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) khai mạc kỳ họp thứ 20 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2020.

Theo báo cáo, tổng giá trị sản xuất toàn huyện năm 2020 đạt 6.448,5 tỷ đồng (tăng 4,2% so với năm 2019). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 43,1 triệu đồng (tăng 3,1 triệu đồng so với năm 2019). Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 chưa đạt kế hoạch như: xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, xã NTM nâng cao, sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 66,92%, các ngành dịch vụ chỉ đạt 67,2%, thu ngân sách đạt 77,5% (bằng 60,7% so với năm 2019).

Năm 2021, huyện Phú Ninh phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,7%, công nghiệp - xây dựng tăng 11,4%, thương mại - dịch vụ tăng 15,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 46,5 triệu đồng (theo cách tính thu nhập NTM). Đồng thời xây dựng hoàn thành đề án huyện NTM nâng cao, hướng đến kiểu mẫu trình tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện; phấn đấu không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo bị bệnh hiểm nghèo không có khả năng thoát nghèo); giảm tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 1,46% (giảm 12 hộ cận nghèo, còn 333 hộ).