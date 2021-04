Quản lý nhà công sản ở Hội An - Bài cuối: Đấu giá cho thuê nhà

Quản lý nhà công sản ở Hội An - Bài 1: Rắc rối nhà số 75 Nguyễn Thái Học

VĨNH LỘC | 19/04/2021 - 08:00

Hàng chục ngôi nhà có diện tích lớn, vị trí đẹp trong phố cổ Hội An lâu nay được các cơ quan nhà nước cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuê kinh doanh dưới hình thức “liên kết” với mức giá thấp so với thị trường, dẫn đến thất thu ngân sách địa phương. TP.Hội An đang triển khai các biện pháp kiên quyết thu hồi, lập kế hoạch sử dụng nhà công sản hiệu quả.