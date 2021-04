Quế Sơn có 8 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao

(QNO) - Chiều nay 13.4, UBND huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị sơ kết chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Sản phẩm khoai chà của Hợp tác xã Nông nghiệp An Xuân Sơn (xã Quế Mỹ) đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Ảnh: D.T

Giai đoạn 2018-2020, Quế Sơn giải ngân gần 1,2 tỷ đồng thực hiện chương trình OCOP; hướng dẫn trực tiếp khâu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP cho các chủ thể tham gia chương trình; đưa chủ thể tham dự các lớp tập huấn, hướng dẫn do tỉnh tổ chức; trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ thương mại để quảng bá thế mạnh, tiềm năng cũng như tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ…

Hiện toàn huyện có 8 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, gồm: phở sắn (Công ty TNHH Caromi, thị trấn Đông Phú); kẹo đậu phụng Ngọc Hải (Cơ sở sản xuất kinh doanh Đặng Ngọc Hải, xã Quế An); nếp đắng Lộc Đại (Hợp tác xã Nông nghiệp Quế Hiệp, xã Quế Hiệp); khoai chà (Hợp tác xã Nông nghiệp An Xuân Sơn, xã Quế Mỹ); bánh dừa nướng Quý Thu (hộ kinh doanh Lương Văn Quý, xã Quế Xuân 2); bánh quế dừa (Cơ sở sản xuất bánh kẹo Phù Sa, xã Quế Xuân 1); phở gạo Ánh Dương (Cơ sở sản xuất Ánh Dương, xã Quế Phú); rau cải cầu vồng (Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Phước Thành, xã Quế Thuận). Doanh số bán hàng và lợi nhuận thu được từ tiêu thụ sản phẩm OCOP tăng 57% so với trước khi sản phẩm tham gia chương trình OCOP.

Quế Sơn phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 15 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; phấn đấu 2 sản phẩm OCOP gồm phở sắn và tinh dầu sả tham gia xuất khẩu thị trường nước ngoài. Huyện cũng dự kiến xây dựng 3 điểm bàn hàng OCOP tại đèo Le, thị trấn Đông Phú và thị trấn Hương An.