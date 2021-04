Quý I, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Duy Xuyên đạt 1.354 tỷ đồng

(QNO) - Ngày 7.4, Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức hội nghị lần thứ 4 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến.

Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Duy Xuyên có bước phát triển tốt trong quý I.2021. Ảnh: T.S

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý I huyện Duy Xuyên triển khai sản xuất 7.721ha cây trồng các loại, tiếp tục chuyển đổi 101ha đất lúa kém hiệu quả sang canh tác một số loại cây trồng cạn chủ lực. Về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, địa phương đã được UBND tỉnh thống nhất đề nghị Trung ương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện gặp rất nhiều khó khăn nhưng giá trị toàn ngành vẫn đạt 1.354 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2020. Huyện thu ngân sách nhà nước đạt 560,8 tỷ đồng, bằng 26,5% so với dự toán HĐND huyện giao...