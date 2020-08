Tăng trưởng kinh tế tháng 7 có nhiều dấu hiệu tích cực

(QNO) - Sáng nay 5.8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế tháng 7 và 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường đến dự.

Cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 vào sáng 5.8. Ảnh: X.P

Những dấu hiệu tích cực

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Đặng Phong, tăng trưởng kinh tế tháng 7 của tỉnh bắt đầu có dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên nền kinh tế vẫn chưa phục hồi so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7 tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 6,9% so với cùng tháng năm trước. Nhưng tính chung 7 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm hơn 19% so cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến - chế tạo giảm 19%; ngành sản xuất, phân phối điện và ngành sản xuất cung cấp nước, xử lý rác thải giảm 25%; công nghiệp khai khoáng giảm 4,7%.

Tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp tiếp tục giảm, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chỉ số sử dụng lao động từ đầu năm đến cuối tháng 7 giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 10%; khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm hơn 2%; riêng khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 1,4%.

Thương mại, dịch vụ bắt đầu tăng trở lại. Tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh tháng 7 hơn 74 nghìn lượt, tăng 48% so với tháng trước nhưng giảm 78% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ ước khoảng 1.900 lượt, tăng hơn 2,3 lần so với tháng trước nhưng giảm 63% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng, tổng lượng khách lưu trú gần 721 nghìn lượt, giảm 67% so cùng kỳ; khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ giảm 74%.

Tổng doanh thu bán bán lẻ hàng hóa tháng 7 hơn 3.400 tỷ đồng, tăng 5,6% so tháng trước và tăng hơn 18% so với tháng cùng kỳ năm 2019. Đây là tháng tốc độ tăng cao nhất từ đầu năm đến nay, cho thấy dấu hiệu tích cực về nhu cầu tiêu dùng của người dân sau dịch và những tháng gần cuối năm 2020. Tính chung 7 tháng, doanh thu bán lẻ đạt 20,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so cùng kỳ.

Thu ngân sách tiếp tục giảm so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7 tháng đầu năm hơn 8.663 tỷ đồng, giảm 41% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 6.870 tỷ đồng, bằng 33,5% dự toán năm và giảm 38% so cùng kỳ. Một số nguồn thu phát sinh kinh tế có tỷ trọng lớn trong tổng thu nội giảm mạnh như thủy điện, ô tô, bia. Thu xuất nhập khẩu 1.793 tỷ đồng, bằng 34% dự toán, giảm 51% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 10.436 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Riêng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến cuối tháng 7, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 1.966 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch.

Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Hai thông tin, từ ngày 25.7 đến 4.8 trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện 2.697 mẫu xét nghiệm Covid-19; trong đó, 46 mẫu dương tính, 2.110 mẫu âm tính, 553 mẫu đang chờ kết quả. Hiện có 1.569 người đang cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, 225 người đang cách ly tại cơ sở y tế và 19.352 người đang cách ly tại nhà. UBND tỉnh đã quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 tại 6 địa phương gồm Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó theo từng cấp độ khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Năng lực xét nghiệm nCoV đang từng bước nâng lên.

Học sinh lớp 12 tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh chuẩn bị dự thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh: X.P

Liên quan đến công tác thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc cho biết, đến nay đã chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi. Cả tỉnh có 16.515 thí sinh đăng ký dự thi, bố trí 52 điểm thi với 705 phòng thi đặt tại cả 18 huyện, thị xã, thành phố. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn cho thí sinh và người làm công tác thi, sẽ chỉ tổ chức thi tại 12 địa phương. Các địa phương còn lại sẽ thi thời gian tới sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép

Nhấn mạnh đến những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường lưu ý các ngành chức năng tìm cách giữ chân nguồn nhân lực du lịch trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành chỉ thị mới về tăng cường phòng chống dịch. Trong đó rút kinh nghiệm đợt này, đề nghị từ nay về sau tất cả mọi người khi vào bệnh viện phải đeo khẩu trang để tránh lây các nguồn bệnh truyền nhiễm khác chứ không chỉ riêng Covid-19.

Liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, đồng chí Phan Việt Cường yêu cầu các ngành, địa phương phải đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân nguồn vốn. Đồng thời rà soát lại các dự án, tập trung giải quyết đơn thư của người dân, tránh tình trạng khiếu nại đông người, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn nhấn mạnh tiếp tục thực hiện mục tiêu kép trong những tháng còn lại của năm 2020, đó là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế với 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các ngành, địa phương vừa chủ động trong công tác phòng chống dịch, vừa xây dựng các chương trình hành động, kịch bản tăng trưởng theo từng lĩnh vực cụ thể. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng; đẩy mạnh tiến độ thi công, giải ngân và hoàn thành các công trình đưa vào sử dụng thúc đẩy tăng trưởng. Triển khai có hiệu quả các chương trình, nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh. Tiếp tục rà soát lại các nguồn thu ngân sách nhà nước để kịp thời có giải pháp tăng thu, xử lý hụt thu.

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT. Tập trung triển khai thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.