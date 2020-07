Tăng trưởng vốn huy động, cho vay thấp, nợ xấu tăng

Tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam, hiện tổng vốn huy động chỉ tăng 1,91% so đầu năm, thấp hơn 7,44% so với mức tăng của cùng kỳ năm 2019. Lượng huy động tăng thấp do tác động của đại dịch Covid-19 khiến tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp giảm đến 15,07% so với đầu năm. Tổng dư nợ tăng 3,69% (76.426 tỷ đồng), thấp hơn mức tăng 16,39% năm 2019.

Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 35.560 tỷ đồng, chiếm 46,53% tổng dư nợ trên địa bàn, tăng 2,74% so với đầu năm và dư nợ cho vay hộ gia đình, cá nhân khoảng 40.864 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 53,47% tổng dư nợ, tăng 4,53% so đầu năm. Huy động và cho vay thấp nhưng tổng nợ xấu đã gia tăng. Hiện tổng nợ xấu chiếm tỷ trọng 1,04%/tổng dư nợ (795 tỷ đồng), tăng 59,62% so với đầu năm và tăng 96,48% so cùng kỳ.