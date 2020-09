Tập trung phòng chống dịch và phục hồi kinh tế

(QNO) - Ngày 4.9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến dự và phát biểu chỉ đạo.

UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8. Ảnh: T.D

Theo thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 2,6% so tháng trước, tăng 10,3% so cùng tháng năm 2019. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa giảm 17,8% so với tháng trước và thấp hơn mức bình quân chung 8 tháng (2.900/2.950 tỷ đồng).

Tổng lượng khách lưu trú giảm 84% so tháng trước và giảm 96% so cùng kỳ. Tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 8 tháng gần 2.490 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản lại tăng 1,6%. Thu ngân sách chưa đạt 50% dự toán. Tính đến 31.8, tỷ lệ giải ngân mới chỉ đạt 39% so với tổng kế hoạch vốn đã phân bổ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các cấp, các ngành chủ động phòng chống dịch, xây dựng các chương trình hành động, kịch bản tăng trưởng theo từng lĩnh vực cụ thể. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng. Đẩy mạnh tiến độ thi công, giải ngân và hoàn thành các công trình, đưa vào sử dụng thúc đẩy tăng trưởng. Triển khai có hiệu quả các chương trình, nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, Quảng Nam cần tính toán phương án sống chung với dịch với phương châm “phát hiện, ngăn chặn, cách ly và dập dịch kịp thời”. Quan trọng nhất là đề ra một giải pháp, ứng phó bất cứ tình huống và sẵn sàng chuyển trạng thái xã hội bất cứ lúc nào… Không để đại dịch tái bùng phát và nền kinh tế kiệt quệ.