Thăng Bình: Hơn 1.000 công nhân nghỉ việc tạm thời sau bão

Thăng Bình hoàn thành đưa công an chính quy về xã

T.THỰC - G.BIÊN | 22/10/2020 - 20:15

(QNO) - Ngày 22.10, thừa ủy nhiệm của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Thăng Bình công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng Công an huyện về việc điều động cán bộ chiến sĩ đảm nhiệm các chức danh công an tại 12 xã còn lại trên địa bàn.