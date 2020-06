Thành lập Ban Quản lý dự án - quỹ đất - đô thị huyện Phú Ninh

UBND huyện Phú Ninh vừa công bố quyết định thành lập Ban Quản lý (BQL) dự án - quỹ đất - đô thị huyện Phú Ninh. Ông Trần Quốc Danh - nguyên Trưởng phòng TN-MT huyện Phú Ninh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc BQL.

Lãnh đạo UBND huyện Phú Ninh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cá nhân được bổ nhiệm giữ các chức vụ tại BQL Dự án - quỹ đất - đô thị huyện Phú Ninh. Ảnh: Q.V

BQL dự án - quỹ đất - đô thị huyện Phú Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND huyện, được thành lập trên cơ sở hợp nhất BQL dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Phú Ninh.

BQL thực hiện các chức năng: chủ đầu tư, tổ chức quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện quyết định đầu tư và các dự án thuộc mọi nguồn vốn do người quyết định đầu tư giao; làm đại diện chủ đầu tư, trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện đối với các dự án do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư; tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai…