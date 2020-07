Tháo gỡ vướng mắc dự án khu dịch vụ phụ trợ tại Hội An

(QNO) - Sáng nay 3.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc giải quyết vướng mắc liên quan đến nghiên cứu đầu tư khu dịch vụ phụ trợ của Trung tâm Đón tiếp khách du lịch tại khu đất số 332, đường Lý Thường Kiệt (TP.Hội An).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Dự án Trung tâm Đón tiếp khách du lịch tại khu đất số 332, đường Lý Thường Kiệt có diện tích 5.299,8m2, bao gồm 2.753m2 đất nhà nước do Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam đang thuê sử dụng, 2.504,5m2 đất UBND TP.Hội An đang quản lý và 42,3m2 chưa sử dụng do Nhà nước quản lý.

Công tác quản lý, sử dụng đất tại khu đất trên còn nhiều vướng mắc, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị. Vì vậy tại cuộc họp, các đại biểu đề xuất phương án xử lý hợp lý, hợp tình tạo thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, phục vụ yêu cầu cấp bách phát triển kinh tế địa phương.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao các đơn vị liên quan tổ chức hồ sơ, thủ tục đấu thầu với khu đất 2.504,5m2, hiện có 14 hạng mục tài sản của Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam chưa được bồi thường để lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP.

Với khu đất 2.753m2 mà Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam đang thuê sử dụng nhưng hồ sơ, thủ tục chưa hoàn chỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu công ty sớm rà soát, xác lập, hoàn thiện hồ sơ thuê đất phục vụ mục đích cấp nước; đồng thời giao Sở TN-MT hướng dẫn công ty và UBND TP.Hội An hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt nếu có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng và phải đảm bảo phù hợp theo quy hoạch.