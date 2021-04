Thông tin cấm xuất khẩu ớt vào Trung Quốc là giả mạo

Sở Công Thương vừa ban hành công văn về thông tin cấm xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc. Trước đó, Bộ Công Thương nhận được thông tin của Hải quan Thâm Quyến (Trung Quốc) về việc cấm nhập khẩu ớt của Việt Nam từ ngày 1.4.2021 theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Ngay sau đó, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã xác minh thông tin với Cục An toàn thực phẩm xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan Trung Quốc). Theo đó, Cục An toàn thực phẩm xuất nhập khẩu Trung Quốc khẳng định thông tin nêu trên là giả mạo, không phải do Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành. Ngoài ra, nội dung trong “văn bản” trên có nhiều lỗi về thể thức và ngôn ngữ, nhận định sơ bộ có dấu hiệu chỉnh sửa hình ảnh.

Mặc dù vậy, hoạt động xuất khẩu ớt của nước ta sang thị trường Trung Quốc từ tháng 5.2020 cũng đang gặp vướng mắc về kiểm nghiệm, kiểm dịch. Bộ NN&PTNT đang chủ trì làm việc với phía Trung Quốc để thống nhất phương án tháo gỡ vướng mắc nêu trên nhằm đưa hoạt động xuất khẩu ớt Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trở lại bình thường.