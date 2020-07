Thu ngân sách 6 tháng đầu năm của Hội An chỉ đạt khoảng 24% dự toán

(QNO) - Sáng nay 8.7, HĐND TP.Hội An (khóa XI) tổ chức Kỳ họp thứ 11 sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thu - chi ngân sách, đầu tư phát triển của thành phố trong 6 tháng đầu năm.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 11 HĐND TP.Hội An (khóa XI). Ảnh: Q.T

Trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hội An ước đạt 473,2 tỷ đồng, chỉ đạt khoảng 24% dự toán. Nguồn thu bị sụt giảm mạnh so với cùng kỳ chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Qua 6 tháng, Hội An đã giải ngân vốn xây dựng cơ bản khoảng 200 tỷ đồng (đạt 28% kế hoạch). Hiện nay thành phố vẫn đang tiếp tục triển khai 25 công trình, trong đó có một số công trình trọng điểm như: mở rộng tỉnh lộ 607, Công viên Hội An, khơi thông sông Cổ Cò...

Lượng khách tham quan, lưu trú Hội An trong 6 tháng đầu năm sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ảnh: Q.T

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, lượng khách tham quan khu phố cổ Hội An chỉ đạt hơn 774 nghìn lượt (giảm 73,2% so với cùng kỳ), các điểm đến khác trên địa bàn thành phố cũng sụt giảm mạnh lượng khách tham quan. Các chỉ tiêu về khách lưu trú, bình quân công suất buồng phòng và vé tham quan đều sụt giảm mạnh.

Hội An đã tiến hành lập hồ sơ đầu tư dự án bảo tồn, phát huy di tích rừng dừa Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh); dự án tu bổ, tôn tạo di tích Cây Thông Một (phường Tân An); thông qua phương án tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Cầu. Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch quản lý Di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.