Thu ngân sách nội địa chỉ đạt 30,5% dự toán

Theo thống kê sơ bộ của Cục Thuế tỉnh, lũy kế từ đầu năm đến ngày 30.6.2020 tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh do cơ quan thuế quản lý đạt 6.272 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán HĐND tỉnh giao, chỉ bằng 66% so với cùng kỳ năm 2019 (số tuyệt đối giảm 3.169 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2019).

Đây là dấu hiệu đáng lo cho một năm thu ngân sách đầy khó khăn, vì tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, cộng với hạn hán kéo dài và dịch tả lợn châu Phi đã làm suy giảm sản xuất, kinh doanh nghiêm trọng, từ đó kéo theo kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh sụt giảm thấp nhất sau gần 10 năm trở lại đây.

Cụ thể, trong 17 chỉ tiêu thu, chỉ có hai chỉ tiêu thu thuế thu nhập cá nhân và thu tiền sử dụng đất đạt xấp xỉ đạt 50% dự toán, còn lại đạt từ 45% trở xuống; thấp nhất là chỉ tiêu thu thuộc lĩnh vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng đến gần 58% dự toán (11.863/20.524 tỷ đồng) đến ngày 30.6 mới thu được hơn 3.187 tỷ đồng, đạt 27% dự toán và chỉ bằng 52,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, các đơn vị thuộc Tập đoàn Ô tô Trường Hải 6 tháng nộp 2.291/9.328 tỷ đồng, đạt 24,5%. Tương tự, khối doanh nghiệp FDI cũng chỉ đạt 28% dự toán, trong đó nhà máy bia Heineken 6 tháng nộp được 592,5 tỷ đồng, đạt 39%. Thậm chí như Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An mới nộp 281 triệu đồng, trong khi dự toán cả năm tới 700 tỷ đồng. Các doanh nghiệp thủy điện ảnh hưởng hạn hán nên 6 tháng đầu năm nộp 159,4 tỷ đồng, đạt 22,7% dự toán. Khối các huyện, thị, thành phố: Hội An là địa phương có tiến độ thu thấp nhất, mới đạt 23,7% dự toán, kế đến Đại Lộc 35,6%, Núi Thành 36,6% và Tam Kỳ 37%. Những địa phương này có dự toán thu ngân sách nằm trong nhóm cao, nhưng kết quả thu thì ngược lại.

Ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh Covid-19, cùng với hạn hán kéo dài, dịch tả lợn châu Phi làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, như mới đây Chính phủ công bố cả nước có 12 tỉnh, thành tăng trưởng kinh tế âm (trong đó Quảng Nam -11,51%). Vì vậy tình hình thu ngân sách nhà nước năm nay dự báo cực kỳ khó khăn, điều quan trọng lúc này ngành thuế xác định là tập trung giải quyết hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua đại dịch Covid-19 để khôi phục lại sản xuất, tái tạo phát triển nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Cục Thuế cũng cho biết, thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh vì dịch Covid-19, đến ngày 30.6 đã giải quyết gia hạn cho 1.672 doanh nghiệp, 1.689 hộ kinh doanh với tổng số tiền thuế gia hạn 446,9 tỷ đồng, gói hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Cùng với đó triển khai ngay việc thực hiện nâng mức giảm trừ của thuế thu nhập cá nhân từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng đối với người nộp thuế và 4,4 triệu đồng đối với mỗi người phụ thuộc từ ngày 1.7; giảm 50% lệ phí trước bạ đối với người mua ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định 70/2020/NĐ-CP của Chính phủ từ ngày 28.6 đến hết năm 2020; chuẩn bị phương án triển khai thực hiện nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2020 cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng vừa được Quốc hội thông qua. Đây là những điều kiện về chính sách thuế, lệ phí để hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính để khôi phục phát triển sản xuất, kinh doanh, kích cầu tiêu dùng trong nước, lúc đó mới hy vọng nguồn thu ngân sách ổn định trở lại.