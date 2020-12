Thu ngân sách phát sinh của Duy Xuyên chỉ đạt hơn 66% dự toán

Hôm qua 10.12, Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra trong năm 2020 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm nay giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Duy Xuyên ước đạt 4.491 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2019 nhưng thấp hơn 5,9% so với kế hoạch. Trong năm, huyện chỉ thu hút được 102.014 lượt khách du lịch (đạt 24,2% kế hoạch), doanh thu từ lĩnh vực này ước đạt 16 tỷ đồng (bằng 24,62% so với năm 2019). Giá trị ngành thương mại - dịch vụ ước đạt 5.709 tỷ đồng, tăng 12,43% so với năm ngoái nhưng thấp hơn 7,57% so với nghị quyết đề ra.

Năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước của Duy Xuyên ước đạt gần 1.733 tỷ đồng. Nếu trừ số kết dư, chuyển nguồn của năm 2019 và thu từ ngân sách cấp xã với số tiền hơn 360 tỷ đồng thì khoản thu phát sinh trong năm hơn 1.372 tỷ đồng, chỉ đạt 66,1% so với dự toán HĐND huyện giao.