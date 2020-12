Tiên Phước có 11/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện Tiên Phước, năm 2020 tổng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp của huyện theo giá thực tế đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng gần 50 tỷ đồng so với năm 2019.

Toàn huyện có thêm 4 xã (gồm Tiên Hà, Tiên Mỹ, Tiên An và Tiên Lộc) được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 11/14 xã; có 9 chủ thể với 10 sản phẩm tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP. Qua đánh giá cấp huyện có 10 sản phẩm đạt 3 và 4 sao.

Bên cạnh đó, năm 2020 giá trị công nghiệp, xây dựng của huyện ước đạt hơn 1.785 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ. Toàn huyện có 39/45 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 3 trường so với năm 2019. Trong năm huyện đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 232 nhà ở cho người có công với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn hơn 4,5%, hộ cận nghèo còn hơn 2,6%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt hơn 96% dân số, tăng gần 3% so với năm 2019.