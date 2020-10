Tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư vào Tam Kỳ

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào Tam Kỳ thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút được một số doanh nghiệp có tiềm lực mạnh đến tìm hiểu, đầu tư sản xuất kinh doanh.

Cải cách thủ tục hành chính, một cửa liên thông góp phần thu hút đầu tư. Ảnh: A.Sắc

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020, Đại hội Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) vừa qua nhấn mạnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đến năm 2020 tổng giá trị sản xuất ước đạt 28.572 tỷ đồng, tăng bình quân 16,2%/năm và tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2015. Tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ chiếm hơn 60%, công nghiệp xây dựng hơn 37%. Để có được những con số lạc quan này, công tác cải thiện môi trường đầu tư, xúc tiến thu hút đầu tư được thành phố quan tâm đẩy mạnh, góp phần mang lại nhiều kết quả tích cực.

Trong 5 năm qua, thành phố đã thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực mạnh đến tìm hiểu, đầu tư sản xuất kinh doanh, trong đó lĩnh vực công nghiệp thể hiện khá rõ nét. Cụ thể, Khu công nghiệp Thuận Yên đến nay đã được đầu tư cơ bản hoàn thành trục chính và kết cấu hạ tầng liên quan, thu hút 18 doanh nghiệp hoạt động. Đáng chú ý, Khu công nghiệp Tam Thăng trở thành đột phá trong phát triển công nghiệp của Tam Kỳ với 23 dự án đầu tư có tổng vốn lên đến 515 triệu USD, giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động. Trong đó, có 18 doanh nghiệp FDI, tiêu biểu như Tập đoàn dệt may Panko, Công ty Duck San Vina, Công ty Fashion Garment…

Không chỉ công nghiệp, nhiều dự án đầu tư hạ tầng dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, GD-ĐT cũng đã hình thành. Việc đầu tư cho khu vực bãi tắm Hạ Thanh - Tam Thanh đã mang lại diện mạo mới với quần thể khách sạn, nhà hàng của Công ty TNHH MTV Du lịch Ba Cơ, Công ty TNHH MTV Hội An, dự án nhà hàng hải sản tại Khu du lịch sinh thái và bãi tắm Hạ Thanh, dự án resort của Công ty TNHH Binitis, Công ty CP Đầu tư du lịch Hùng Cường; các dự án trường học như trường liên cấp song ngữ tại An Phú, trường mầm non chất lượng cao tại Tân Thạnh… Nhóm các dự án động lực cũng có nhiều tín hiệu lạc quan, trong đó 3 dự án trên lĩnh vực nhà ở đô thị được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư gồm khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc, khu dân cư An Phú, khu phố chợ Trường Xuân.

Đại hội Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XXI xác định nhiệm vụ trong thời gian đến cần phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp đô thị; tăng tốc độ phát triển công nghiệp, ưu tiên công nghiệp sạch, công nghệ cao, không gây ô nhiễm môi trường, tạo giá trị gia tăng lớn. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Quang, để đạt được mục tiêu này, giải pháp đưa ra là đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng. Đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thông qua cải cách thủ tục hành chính, có cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, tăng cường quảng bá hình ảnh TP.Tam Kỳ trẻ trung, năng động, có nhiều tiềm năng phát triển.